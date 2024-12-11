Doğu Perinçek: "Sahadaki tabloda artık taşlar yerine oturuyor"

Perinçek, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan ile Ulusal Kanal Genel Müdürü Çağdaş Cengiz'in sorularını yanıtladı. İşte Perinçek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

'TSK'NIN TAVRINI ÇOK OLUMLU BULUYORUZ'

- "İsrail'i kastederek 'Onlar bu tabloda yoklar, HTŞ'nin arkasında yabancı güç yok' gibi iddialar ileri sürülüyordu. Bunlar Türk milletinin bilincini karartan iddialardı. Ama şimdi her şey apaçık, İsrail Suriye topraklarını işgal etmeye başladı. Güneyden girdi, Golan Tepelerini aldı, Şeyh Cebel olarak bilinen Hermon Dağı'nı aldı. Ve İsrail son haberlerde Şam'a 15 kilometre kadar yaklaşmıştı. 15 kilometre dediğiniz yürüyerek 3 saat, ve tankla giderseniz de 20 dakika... Böyle bir yere gelindi. Diğer taraftan evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karı harekatı çok çok önemli. Daha doğrusu TSK'nın kumandası altındaki Suriye Milli Ordusu'nun PKK'ya yönelik harekatını çok olumlu buluyoruz, destekliyoruz. Türkiye de bu koşullardan yararlanmalı ve en azından Türkiye açısından bir no'lu tehdit olan ABD/İsrail'in güdümünde olan PKK'nın temizlenmesi...

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:



- Suriye parçalandı. İsrail Suriye'ye giriyor, Hem İsrail hem ABD 'Suriye'nin parçalanmasının arkasında biz varız' dedi.



- ABD ve İsrail'in Suriye'yi işgal etmesi karşısında bayram yapan güçler var. pic.twitter.com/pJxFjaWkjc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 10, 2024

SURİYE BÖLÜNÜYOR

"Türkiye de böyle bir fırsatı değerlendiriyor ama tablonun bütününe baktığınız zaman Suriye bölünüyor, İsrail Suriye'ye giriyor ve Şam'a 15 kilometre mesafeye geldi. Hem İsrail Başbakanı hem de ABD Başkanı Biden bu operasyonu planladık, biz yürüttük, arkasında biz varız, sorumlusu biziz diye dünyaya ilan etti. Yani artık maskeler atıldı, perdeler kalktı... Daha doğrusu maskeler yoktu ama onların yüzüne maske takanlar vardı. Türkiye'de İsrail ve Amerika'ya karşı olan yüzde 90-95 oranındaki büyük çoğunluğu kandırmak için Amerika ve İsrail orada yok gibi söylemler vardı ama artık onların hiçbir değeri kalmadı. Orada Suriye ile İsrail'in ön cephelerde olduğu bir savaştı ve savaş bitmedi. En önemlisi o. Orada HTŞ bir terör örgütü Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye'ye göre. Fakat ben terör örgütü açısından cepheleri belirlemiyorum. Terör örgütünün yanındakiler ve karşısındakiler diye değil, emperyalizmin yanıdnakiler ve karşısındakiler... Bir tarafta Amerika ve İsrail var, onun karşısında da Batı Asya'nın milli devletleri ve güçleri var. Amerika ve İsrail'in kullandığı HTŞ, PKK/PYD gibi terör örgütleri var. Türkiye de Suriyeli olan Suriye Milli Ordusu ile beraber hareket ediyor. Onu kumanda ediyor. Bu olumlu bir şey tabii, Arapların içinden PKK'ya karşı bir kuvvetin çıkması çok çok olumlu. Sahadaki tablo artık taşların yerine oturduğu, mevzilerin belli olduğu, hiç kimsenin konumu hakkında hiçbir karışıklığın kalmadığı berraklaşan bir tablo var.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:



- Suriye parçalandı. İsrail Suriye'ye giriyor, Hem İsrail hem ABD 'Suriye'nin parçalanmasının arkasında biz varız' dedi.



- ABD ve İsrail'in Suriye'yi işgal etmesi karşısında bayram yapan güçler var. pic.twitter.com/pJxFjaWkjc — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 10, 2024

ABD VE İSRAİL'İN KONUMU

- Süreç bir yandan İsrail'in Suriye topraklarında bir hakimiyet kurması öte yandan PKK/PYD'nin belli alanları ABD'nin desteğiyle kontrol etmesi ki TSK'nın kumanda ettiği güçlerin PKK/PYD üzerine yürümesini Amerika bombardımanla askeri doğrudan doğruya müdahalelerle önlemeye çalışıyor. ABD de açıkladı; 75 yeri vurduk dedi. Vurduğu yerler PKK'yı koruma amaçlı ve Türkiye'nin önünü kesmek amaçlı, PKK'nın konumunu güçlendirme amaçlı askeri müdahalelere başladı. İsrail de doğrudan doğruya Suriye topraklarına girdi ve işgal ediyor.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek:



- Irak'ın işgali ile Saddam Hüseyin'in devrilmesi Suriye'dekiyle aynı



- İkinci İsrail planı ile sadece Türkiye değil yönetim de hedef alınıyor pic.twitter.com/Xz7QlvXLMQ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) December 10, 2024

UTANÇ DUVARI

"İsrail ne zamandan beri Suriye'ye askeri müdahale için hazırlanıyordu. Demek ki bu savaş için hazırlanıyordu. Bölgesel açıdan baktığımız zaman bir önemli nokta daha, Filistin ve Filistin halkı ve devleti, kuzeyden de kuşatılıyor. Bu manzara karşısında bayram yapan Türkiye'de güçler var. En önemlisi Türkiye'deki Amerikancı Batıcı medya utanç duvarını aştı. Açıkça zil takıp oynamaya başladılar. Bu kadar kardeş Arap halklarına karşı, Suriye ve Filistin halkına karşı bu derece sadakatsizlik, böylesine bir ihanet bu derece bir yalancılık görülmemiştir.

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