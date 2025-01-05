PKK/DEM Parti'den açılım tehdidi: Her yer Gazze olur

Hendeklere gömülen terör örgütü PKK’nın unsurları, yeni açılım süreciyle birlikte buldukları cesaretle tehdit diline sarıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, açılım sürecinin pozitif seyretmemesi halinde her yerin Gazze olacağını savundu. Hatimoğulları, Suriye’de de PKK/PYD’nin özerklik kurma aşamasına geldiğini öne sürdü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir yönde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak." dedi

Hatimoğulları bölücülükte sınır tanımadı

Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi’nin kongresinde konuşan Hatimoğulları bölücülükte sınır tanımadı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "selamını" Diyarbakırlılara iletti. Devamında da PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi:

"O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz bir kez daha. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, sayın Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerektğinin altını çiziyoruz. Burda Kürdistan’ın kalbinden Amed’den halkın iradesini temsil eden bu salondan bizler hep birlikte İmralı’ya selamlarımızı saygılarımızı sunuyoruz."

Türk ordusunu ve Suriye Milli Ordusunu da hedef alan Hatimoğlulları Suriye’de PKK işgalindeki yerlerin resmi olarak özerkliğe kavuşturulması gerektiğini savundu:

"40 yılı aşkındır devam eden saldırı savaş ve çatışmalara rağmen 4 parça kürdistanda varlık mücadelesini sürdürdü mücadelesini büyüttü ve şimdi özerk yönetimim rojavada oluşturacak seviyeye geldiyse burada kürt halkının çok önemli bir başarısı vardır."

Diğer yandan 4 Ocak 2024 tarihinde terör örgütünün yayın organında çıkan bir analizde İran ve Türkiye'nin bölünmesi tezi işlendi. Emperyalistlerin Ortadoğu’da İsrail'i güç merkezi yapacağı, Türkiye ve İran’ı da parçalayarak federatif yapılar kurmaya hazırlandığı tehdidi gündeme getirildi.



Suriye’nin kuzeyindeki işgalci PKK/YPG varlığının tanınması ve Kürtlere haklarının verilmesi istendi. Analizde, “Başta Türkiye, İran ve bölgedeki devletler, Rojava Kürdistanı’na sahip çıkarlarsa kendilerini kurtarabilirler. Yoksa önümüzdeki günler, aylar ve yıllarda parçalanacaklardır” denildi.



Söz konusu analiz, Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ı içine alan, ABD/İsrail planı olan "İkinci İsrail" projesindeki PKK/PYD'nin rolünü itiraf olarak değerlendirildi.