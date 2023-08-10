PUBG Şekilli Nick Oluşturma - PUBG Mobile isim şekilleri - PUBG isimleri Türkçe havalı ve şekilli isimler!

PUBG şekilli nick oluşturma son zamanların en popüler konuları arasında yer almaya başladı. Oyun içerisinde adınızla diğer oyunculara göz dağı vermek onlardan daha havalı görünmek isterseniz sizin için harika önerilerimiz var. Bu PUBG Mobile ve PUBG isim şekilleri ile en havalı ve şekilli isimleri kullanabilirsiniz. Ayrıca PUBG Türkçe havalı ve şekilli isimleri sizler için listeledik!

En iyi PUBG şekilli nickler - Şekilli nick oluşturma işlemi nasıl yapılır?

PUBG'de şekilli nick oluşturmak için genellikle Unicode sembollerini kullanabilirsiniz. Bu semboller, normal harflerin ve rakamların dışında farklı şekillerde görünen karakterlerdir. Aşağıda farklı şekillerde kullanabileceğiniz bazı Unicode sembollerini bulabilirsiniz. Ancak unutmayın ki oyunun güncellemeleri veya kısıtlamaları nedeniyle sembollerin kullanımı değişebilir.

Düz Çizgiler:

ǀ

ǁ

ǂ

ǃ

Dekoratif Harfler:

𝒜

𝔹

ℂ

𝒹

Altüst Harfler:

ⓐ

ⓑ

ⓒ

ⓓ

Harf ve Rakam Birleşimleri:

ʕ•ᴥ•ʔ

๖ۣۜǤнσsτ

ƤƲƁƓ

Renkli Harfler (Özel platformlarda kullanılabilir):

̶̲̅̇

̶̲̅̅

̶̲̅̅̇

̶̲̅̅̅

Bu sembollerin bir kısmı harf veya rakam gibi görünse de, oyunda bazen farklı ve estetik bir şekilde görünebilirler. Ancak dikkat edilmesi gereken şey, oyuncu adınızın anlaşılabilir ve kabul edilebilir kurallara uygun olmasıdır. PUBG veya oyununuzun oynandığı platformun kurallarına uygun şekilde şekilli nick kullanmanız önemlidir. Oyunun güncellemeleri veya politikaları nedeniyle sembollerin kullanımı sınırlanabilir, bu nedenle kullanmadan önce güncel bilgilere göz atmanız önerilir.

PUBG TÜRKÇE HAVALI ŞEKİLLER VE İSİMLER

PUBG için havalı ve şekilli Türkçe isim önerileri arasından en iyilerini sizler için şöyle listeleyebiliriz:

乃丨ᗪ乇尺

Sιɾιʅʅ

ƤΰԲԲ

ƧκчԴяυ

Яσяү

Ɯσιℓιαη

Ɗяαcυʅα

Ƭαυяυs

Mαʋяαʆ

Ƙαяαɗσc

Ƒσғυѕ

Ƭнσяɳ

Ɓαяσɳ

Ƭυяқ

Ƥαηtнү

Ɗємιя

Ƭяιαη

Ƨραяк

Ƒυяү

Ɠσʆԃ

Unutmayın ki bu isimler oyunun kurallarına ve politikalarına uygun olmalıdır. Aksi taktirde oyundan banlanabilirsiniz. Bu sebeple küfür içeren veya hoş karşılanmayan kelimeleri nicklerinizde kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Oyunun güncellemeleri nedeniyle belirli semboller veya isim düzenlemeleri engellenebiliyor. Bu sebeple çalışmayan harfleri diğer harflerle yer değiştirterek daha güzel PUBG şekilli nickler ortaya çıkarabilirsiniz. Bu kısım tamamen sizin hayal gücünüze kalan bir durum olacaktır.