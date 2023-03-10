Reuters'ın umudu Ali Babacan

Reuters haber ajansının iddiasına göre Millet İttifakı’ndan görüştükleri üst düzey dört siyasetçi, 14 Mayıs’taki genel seçimi kazanmaları durumunda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını açıklarken, Merkez Bankası Başkanı olarak atanacak kişinin de belirlendiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan CHP’li bir yetkili ise “Merkez Bankacılığını bilen bu kişi hemen göreve getirilecek ve çalışmaya başlayacak. Merkez Bankası bağımsız olacak, herhangi bir siyasi müdahale olmayacak. Ekonomi yönetimi alanında DEVA Partisi ve Babacan çok hazır gözüküyor” dedi.

Siyasetçilerden biri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eskiden olduğu gibi iki ayrı bakanlık haline dönüştürülebileceğini açıkladı.