O partiler CHP listelerinden seçime girecek

Millet İttifakı ittifak içi ittifak gündemiyle boğuşurken 4 parti ortak liste kararı aldı.



İttifakın içindeki İYİ Parti dışında DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek.



Oy pusulasında Millet İttifakı çatısı altında CHP ile İYİ Parti'nin logoları yer alacak.



Cumhur İttifakı'ndaki ise partiler ayrı liste çıkartacak.



AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA PAR'a kaç adaylık bir kontenjan verileceğini de açıkladı.



Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00'de bitecek.