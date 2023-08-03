Seçim sonrası pazarlıklar ortaya çıktı! Ahmet Davutoğlu İyi Parti'den ne istedi?

2023 genel seçimlerinin ardından Millet İttifakı'ndaki dağılma gitgide büyüyor.

Seçimlerin ardından yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalarla birlikte, seçim sürecindeki pazarlıklar da bir bir ortaya dökülmeye başladı.

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, CHP listelerinden seçime girmenin hata olduğunu söylemiş ve, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Her şeyi denedim. İyi Parti'ye teklif götürdüm. 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez, beraber olalım' dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İyi Parti'den milletvekili seçimleri için istedikleri gündem oldu.

"40'IN ÜZERİNDE MİLLETVEKİLİ İSTEDİ"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yakın ekibinde olan isimlerden, İyi Parti kurucularından ve kısa süre önce partiden istifa eden Ahat Andican, Ahmet Davutoğlu'nun Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ahat Andican, katıldığı bir televizyon programında, Davutoğlu'nun Akşener'e teklif götürdüğünü ilk kez açıkladı.

Ahmet Davutoğlu'nun Meral Akşener'e bir taleple geldiğini belirten Ahat Andican, Davutoğlu'nun 40'ın üzerinde milletvekili isteğinde bulunduğu söyledi.

İstediği rakamın çok yüksek olduğunu ifade eden Andican, Davutoğlu'nun iki partinin bir araya gelmesi halinde 100'ün üzerinde milletvekili çıkaracağı iddiasında olduğunu ifade etti.