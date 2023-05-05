Şehit ailesinden İyi Parti'ye reklam tepkisi

Siirt’te 2020 yılında şehit olan polis memuru Muhammed Demir'in cenaze görüntülerinin yer aldığı İyi Parti reklam videosuna, şehit ailesinin başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.



Şehidin Sivas'ta yaşayan ailesi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Baba Muhammed Demir, PKK’nın da destek verdiği 6’lı masanın ortağı İyi Parti’ye sert tepki gösterdi.