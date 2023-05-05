Şehit ailesinden İyi Parti'ye reklam tepkisi
Şehit ailesi, İyi Parti'nin reklam videolarında evlatlarının görüntüsünün kullanılmasını mahkemeye taşıdı. Şehit Özel Harekat Polisi Muhammed Demir'in babası, "Kandil'den emir alan bir parti benim çocuğumu nasıl reklamında kullanılır" dedi. Reklam filmine erişim engeli getirildi.
Siirt’te 2020 yılında şehit olan polis memuru Muhammed Demir'in cenaze görüntülerinin yer aldığı İyi Parti reklam videosuna, şehit ailesinin başvurusu üzerine erişim engeli getirildi.
Şehidin Sivas'ta yaşayan ailesi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Baba Muhammed Demir, PKK’nın da destek verdiği 6’lı masanın ortağı İyi Parti’ye sert tepki gösterdi.
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