Siirtliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza verdiler

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması Yüksek Seçim Kurullarında imza veriyor. Bu illerden biri de Siirt.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın memleketi Siirt'te vatandaşların büyük kısmı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adayı olması için imza verdi. Siirt'te imzaların yüzde 74,2'si Doğu Perinçek için verildi.

25 Mart Cumartesi günü saat 12:15 itibarıyla Cumhurbaşkanı Adaylığı için verilen imzaların dağılımı şu şekilde: