Siirtliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza verdiler

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın memleketi Siirt'te vatandaşlar Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdiler. Perinçek 100 bin imza toplayan cumhurbaşkanı adayları içinde Siirt'te en çok imzayı toplayan isim oldu.

Siirtliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza verdiler
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Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması Yüksek Seçim Kurullarında imza veriyor. Bu illerden biri de Siirt.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak'ın memleketi Siirt'te vatandaşların büyük kısmı Dr. Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adayı olması için imza verdi. Siirt'te imzaların yüzde 74,2'si Doğu Perinçek için verildi.

25 Mart Cumartesi günü saat 12:15 itibarıyla Cumhurbaşkanı Adaylığı için verilen imzaların dağılımı şu şekilde:

Siirtliler Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza verdiler - Resim : 1

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