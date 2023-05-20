Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı mı destekleyecek? Şaban Sevinç'ten o iddia
İkinci tur görüşmeleri sürerken ilk turda Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan Erdoğan'ı mı destekleyecek? Yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Bu konuyla ilgili Gazeteci Şaban Sevinç'ten bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sinan Oğan'ın ikinci Turda Erdoğan'a destek vereceğini öne sürdü. Sevinç, yaptığı açıklamada, "Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekleyecek" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:
- Ümit Özdağ, Zafer Partisi GİK toplantısında “Sinan beyle ayrı hareket edebiliriz ama diyaloğumuz sürecek” diyerek Özdağ’ın bu tavrını teyid etti.
Sinan Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı destekleyecek.— Şaban Sevinç (@sabansevinc2) May 20, 2023
Ümit Özdağ, Zafer Partisi GİK toplantısında “Sinan beyle ayrı hareket edebiliriz ama diyaloğumuz sürecek” diyerek Özdağ’ın bu tavrını teyid etti.