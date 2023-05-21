Sinan Oğan tarih ve saat verdi: Beklenen kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan, yarın (22 Mayıs Pazartesi) Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyecek.

Duvar'da yer alan habere göre, Oğan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada "ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Dr. Sinan Oğan, yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacaktır" ifadeleri yer aldı.

PAZARTESİ AÇIKLAYACAĞIZ DEMİŞTİ

Önceki gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

"ATA İTTİFAKI SONA ERMİŞTİR"

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nin genel başkanı Vecdet Öz ise "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" demişti.