"Sofrayı büyütme" çağrısı sonrası HDP de hareketlendi

HDP. Altılı Masa'da yaşanan gelişmeler sonrası hareketlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Mart akşamı yaptığı "sofrayı büyütme" çağrısının ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı.



Açıklama HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi. Sancar, geniş ittifak politikasını sürdürdüklerini söyledi.

Sancar, "Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini ve demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak Üçüncü Yol mücadelemizi büyütüyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl önce 27 Eylül 2021'de ilan ettiğimiz 11 maddelik tutum belgemizin temel yaklaşımı buydu. Bizler bugün de aynı görüşlerin arkasındayız." diye konuştu.

Demokratik cumhuriyete ulaşmanın, mevcut iktidar güçleriyle veya onu ikame etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil demokrasi, adalet ve özgürlük diyen milyonlarla buluşmakla mümkün olduğunu ileri süren Sancar, şunları kaydetti:"Çözüm, bütün bu anlayışların buluştuğu, halkların, emekçilerin, gençlerin, tüm ezilenlerin ve dışlananların, kimliklerin ve inançların ortak çıkarını esas alan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hedeflediği en geniş demokratik mücadele ve irade ortaklığıdır."

"GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Konuşmasının ardından bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tutumu ne olur?" sorusuna Sancar, "Bu konuda hangi yolu ve yöntemi izleyeceğimiz daha önce defalarca sözcülerimiz ve temsilcilerimiz tarafından açıklanmıştır. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Kurullarımızla ve ittifak güçlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Tutumumuzu da bu süreçlerin sonucunda ortaya koyacağız." yanıtını verdi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya karşılık Sancar, şunları söyledi:

- Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda nasıl bir yol izleyeceğimizi depremden önce açıklamıştık. Ancak depremin yarattığı sarsıntı ve büyük yıkım bizleri bu süreci yeniden değerlendirme kararına yöneltti. Bu süreci yeniden değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Hem kurullarımızda hem de ittifak güçlerimizle bu değerlendirmeleri yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Sancar, "Gelişmeleri takip ediyoruz. Henüz kendi içlerinde de görüşme ve istişare süreci devam ediyor. Biraz önce yaptığım açıklamada sorularınızın cevabının olduğunu düşünüyorum. Daha fazlasını belirtmeye gerek görmüyorum." ifadelerini kullandı.