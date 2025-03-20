Son dakika... Ali Mahir Başarır’a TBMM Genel Kurulu'nda uyarma cezası

TBMM'de İBB soruşturması ve İmamoğlu gözaltısı nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucu Genel Kurul'a ara verildi.

CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti grubuna kolonya fırlatması üzerine tepki gösteren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder "Bunu Ali Mahir beye iade edelim. Kolonya şişesi birbirimize atmak değil ikram etmek içindir." ifadelerini kullandı.



Aranın ardından devam eden Genel Kurul'da Başarır'a uyarı cezası verildi.



Sırrı Süreyya Önder: "İç tüzüğün 157. maddesine göre bu eylem sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine uyarma cezası veriyorum.

Ali Mahir Başarır: "Bakın bir kez daha söylüyorum ülke hassas bir dönemden geçiyor. Belediye başkanları yazarları bu ülkenin siyasetçileri haksız şekilde tutuklanıyor. Üzüldüğüm konu Özlem hanım burada oturuyor. Bir milletvekili kalp krizi geçirdiğinde yine bağırmaya devam ediyordu. Kürsüde konuşan vekile yumruk atıldı onu söyleyen yok. Özlem hanım cezam az kayyum ata kayyum. Ne kadar alıştırmışsınız kendinizi ceza verelim diye. Burada bir insan öldüğünde konuşana ancak kolonya atılır kolonya."