MHP ve DEM Parti bayramlaşacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nda partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM) ziyaret edeceği duyuruldu. 

MHP ve DEM Parti bayramlaşacak
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nda partiler arası bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM) ziyaret edeceği duyuruldu. 

MHP tarafından yapılan basın duyurusunda "Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü (Bayramın 2. günü) partiler arası bayramlaşma programımız aşağıda sunulmuştur. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı kutlar; size ve Türk - İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisi ile selam ve saygılarımızı sunarız." denildi. 

Açıklamaya göre DEM Parti MHP'yi 10.35'te, MHP ise DEM Parti'yi 10:50'de ziyaret edecek.

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