Tanju Özcan Erdoğan'a bu kez hak verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın o açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Bakın Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hangi konuda hak verdiğini söyledi? İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Tanju Özcan Erdoğan'a bu kez hak verdi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Meclisindeki konuşması gündem oldu. Özcan, "Belediye’nin adını söylemeyeyim ama her taraf çöp dolu. Tayyip Bey haklıymış diyorsun bazen. Bize ait bir Belediye" dedi. Özcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hak verdiğini söyleyen o sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğini düşündürdü.

'ADINI SÖYLEMEYEYİM AMA BİZE AİT BİR BELEDİYE'

Bolu Belediyesi, sokağa çöp atan yurttaşlara yönelik 14 bin 407 liralık para cezası uygulaması başlattı. Belediye Meclisinde konuşan Özcan, bu uygulamayı hatırlatarak, "Emin olun bir sene şu baskıyı devam ettirirsek, bir sene sonra inanın kimse yere çöp atmaz hale gelecek. Ciddi bir değişim var" dedi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a bir ziyarette bulunduğunu söyleyen Özcan, "Belediye’nin adını söylemeyeyim ama her taraf çöp dolu. Tayyip Bey haklıymış diyorsun bazen. Bize ait bir Belediye" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın bu sözleri üzerine bazı yurttaşlar İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdiğini düşündüklerini dile getirdi. Öte yandan bu açıklama akıllara Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İstanbul Valisi Davut Gül arasındaki tartışmayı getirdi.

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tanju özcan
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