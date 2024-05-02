Tayyip Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmede CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Saat 16:10'da başlayan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nin kapısında Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşme sonrası Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Daha önce basına yansıyan bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerle ilgili bazı talepler, emeklilerin meselesi, atanamayan öğretmenler, Can Atalay'ın hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı gibi konuları gündeme aldığı tahmin ediliyor. Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.