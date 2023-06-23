TBMM'de 9 günlük bayram molası! Tatilden sonra yoğun çalışma başlıyor

Meclis Genel Kurulu, 22 Haziran’a Kurban Bayramı arası verdi. Bayram arasının ardından Meclis çalışmalarına 4 Temmuz’da tekrar başlayacak.

Yoğun gündemin ilk maddesi torba yasa teklifi olacak. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı torba yasa tekliflerinin temmuz ayı içinde önce komisyona ardından da Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme ile 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli. Teklif, memur maaşları, emekli maaşına refah payını içeriyor.

AK Parti’nin seçim vaadi olan yeni evleneceklere 150 bin lira faizsiz evlilik kredisinin ise ekim ayında başlayacak 29'uncu dönem yasama yılında Meclis'e geleceği belirtiliyor.