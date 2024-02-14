TBMM'de Erzincan'daki toprak kaymasını araştırmak için komisyon kuruldu
TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Erzincan' ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında oluşan toprak kayması Meclis'in de gündemindeydi.
Genel Kurul'da tüm partilerin ortak katılımıyla komisyon kurulması önerildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, komisyonunun olayı tüm yönleriyle araştıracağını kaydetti.
Genel Kurul'da yapılan oylamada Erzincan'ın İliç ilçesindeki heyelanı araştırmakla görevlendirilecek bir komisyon kurulması kabul edildi.
Kaynak: TRT Haber