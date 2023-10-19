TBMM'de Filistin Görüşmesi! Hükümet NATO'yu Övdü CHP Hamas'ın Kınanmasını İstedi

Meclis Dışişleri Komisyonu, Filistin gündemiyle toplandı. Komisyon görüşmelerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız da katıldı. Yıldız, ABD’nin Filistin tavrının dengeli olmadığını söyledi. Yardımların Gazze’ye ulaşması için Refah Kapısının açılması konusunda bazı sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Diğer dış gelişmelere de değinen Yıldız, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hedefinin devam ettiğini söyledi. NATO’yu övdü. Atlantik İttifakı’nın genişlemesi gerektiğini savundu.

- NATO, Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiği. Savunma, güvenlik politikamızın belkemiğini oluşturan NATO'da ülkemiz, farklı coğrafyalardaki misyonlara en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyor. (…) İsveç yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde Finlandiya’da olduğu gibi gerekli onay süreci başlatılacaktır. Biz, NATO’nun Batı Balkanlara da ve uygun olan, kriterleri yerine getiren diğer müracaatçılara da açık olması gerektiğini savunuyoruz.

Suriye ile normalleşme adımlarına ilişkin de bilgi veren Yıldız, sürecin şu an beklemede olduğunu söyledi.

- Rusya ve İran’ın da dâhil olduğu dörtlü sürece ön koşulsuz bir şekilde devam edilmesi yönünde irademiz sürüyor. Sürecin devamı ve başarıya ulaşması için ilgili tarafların gerçekçi bir tavır sergilemesi lazım. Suriye rejimi gerçekçi davranmalıdır. Görüşmelerin ilk maddesi Türk askerinin çekilmesi olamaz. Görüşme sürecini şu anda beklemeye almış görünmektedir.

CHP ise, İsrail’e karşı Aksa Tufanı Harekatını başlatan Hamas’ın da kınanmasını istedi.