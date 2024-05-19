TGB: "19 Mayıs davadır, fedakarlıktır, Türk milletidir"

19 Mayıs'ın 105. yılını kutlayan Türkiye Gençlik Birliği basın açıklaması yaptı. TGB Genel Sekreteri Barış Dikmen, "Devlet zafiyet içerisinde, muhalefet gaflet içerisinde. İşte tüm bu ahval ve şeriat içinde mücadeleye atılmış, tüm bu olanlar karşısında susmaysan, yılmayan, yıkılmayan ve bitmek bilmeyen Türk Gençliği var!" ifadelerini kullanırken 19 Mayıs'ın Türk milleti açısından önemini vurguladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Beşiktaş halkı, değerli dostlar, değerli basın emekçileri,

Bugün 19 Mayıs! Milli Devrimci Hükümetimizin adımının atıldığı gündür. Kutlu olsun!

19 Mayıs Karalılıktır!

Bu güzel cennet vatanı tek başına kalsam bile kurtarmak için can atanların kararlılığıdır.

19 Mayıs Cesarettir!

Emperyalizmin topu var, gemisi var, askeri var, gücü var demeden Türkiye için bir adım öne atılanların cesaretidir.

19 Mayıs Özgürlüktür!

Ülkemize bağlanmak istenen o zincirleri söküp atan, Sevr antlaşmasını yırtıp atan özgürlüğüne düşkün bir halkın mücadelesidir.

19 Mayıs Fedakarlıktır!

Elinde, eteğinde, avucunda ne varsa bu vatan için feda eden; 3 oğlu varsa 3’ünü de cepheye yollayan anaların destanıdır!

19 Mayıs Türk Milletidir!

19 Mayıs bu vatan için yapılanların ne başlangıcı ne sonudur. Devrimcilerin karakteridir, namusudur, mücadelesidir. Kararlılığın, cesaretin, özgürlüğün ve fedakarlığın anlam bulduğu gündür. Esarete boyun eğmeyen halkın mücadelesi, gençliğe verilen sorumluluğun omuzlarına yüklenen büyük davadır!

Evet! 19 Mayıs bir davadır!

Tam Bağımsız Türkiye davasıdır!

İnsanın insanca yaşadığı bir dünyanın davasıdır!

Mazlum milletlerin davasıdır!

Türkiye davasıdır!

Bugün 19 Mayıs’ın 105. Yılında işte bu duygu ve düşüncelerle toplandık.

Bandırma vapurunun Anadolu’yu örgütlemek için demirlediği bu tarihi günde bizim üzerimize hala büyük sorumluluklar düşüyor.

Ülkemizi hala parçalamak isteyen, doğu bölgemizde Kürdistan yani ikinci İsrail’i kurmak isteyenler var. Biz bunları çok iyi biliyoruz. Kim olduklarını ve ne istediklerini çok iyi biliyoruz. HDP/DEM Partinin kazandığı belediyelerde ne istiklal marşımız var ne Atatürk var ne Türk Bayrağı var. Çocuk katili Abdullah Öcalan var, Amerika var, Kürdistan bayrağı var! Türkiye’yi bölen o haritalar var! Size soruyorum değerli dostlar, ülkemizi bölebilecekler mi? x3

Ülkemizi tarikatlara, mafyalara peşkeş çekmek isteyen, belediyelerimizi onların emrine sokanlar var. Tarikatlarla yaptıkları anlaşmalarla geleceğimizi karartmak isteyenler var. Kubilay’ı şehit eden, ABD’den fonlanan, gericiliğin temsilcileri var!

Size soruyorum değerli dostlar, o ABD destekli tarikatlara geçit verecek miyiz?

Ülkemizin sınırlarına konuşlanmış ABD tankları namlularını bize doğrultmuş, adalarımızı işgal etmiş, Türkiye’nin gözbebeği şehirlerinde NATO üsleri kurulmuş. Ülkemizi bölmek, parçalamak, bitirmek isteyenlere ülkemizi açmış, hala Avrupa’dan medet uman ve tüm bu yaşananlara ne yazık ki tek kelime edemeyen devletimiz var!

Bölücü terör örgütü PKK’nın sözde yasal partisiyle kucak kucağa oturan, tarikatlarla yaptıkları anlaşmalarla belediyelerimizi peşkeş çeken, ABD’den medet uman, Avrupa birliği hayalleri kuran, liberal ekonomi modelinde hükümetle yarışan muhalefet partileri var!

OLSUN!

Devlet zafiyet içerisinde, muhalefet gaflet içerisinde olursa olsun!

İşte tüm bu ahval ve şeriat içinde mücadeleye atılmış, tüm bu olanlar karşısında susmaysan, yılmayan, yıkılmayan ve bitmek bilmeyen Türk Gençliği var!

Ülkesini ABD’ye ve İsrail’e böldürmeyecek, gericiliğe ve bölücülüğe geçit vermeyecek Türk Milleti var!

“Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten” diyen kararlı Türk Milleti burada!

19 Mayıs’ın 105. Yılında tekrardan haykırıyoruz!

Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!

Kahrolsun Emperyalizm ve Siyonizm!

Barış Dikmen

TGB Genel Sekreteri