TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası
Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyetin 100. yılında 10 bin üye hedefiyle kampanya başlattı. TGB, sosyal medya hesabından çağrı yaparken, saha çalışmalarına da başladı.
Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyetin 100. yılı için çalışmaya başladı.
TGB, sosyal medya hesaplarından "29 Ekim'in 100. Yılında 100 Bin Genç Haziran'da 10 Bin Üye" kampanyasına başladıklarını duyurdu.
Haziran ayında 10 bin genci üye yapmayı hedefleyen TGB'nin saha çalışmalarına başladı.
Bu Topraklarda Mustafa Kemaller Tükenmez!— TGB (@genclikbirligi) June 5, 2023
Vatanımızın ve Cumhuriyetimizin teminatı TGB'ye sen de katıl.#TGByeKatıl
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