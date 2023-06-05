TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası

Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyetin 100. yılında 10 bin üye hedefiyle kampanya başlattı. TGB, sosyal medya hesabından çağrı yaparken, saha çalışmalarına da başladı.

TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası
Son Güncelleme:

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyetin 100. yılı için çalışmaya başladı.

TGB, sosyal medya hesaplarından "29 Ekim'in 100. Yılında 100 Bin Genç Haziran'da 10 Bin Üye" kampanyasına başladıklarını duyurdu.

Haziran ayında 10 bin genci üye yapmayı hedefleyen TGB'nin saha çalışmalarına başladı.

TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası - Resim : 1

TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası - Resim : 2

TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası - Resim : 3

TGB'den "Cumhuriyet'in 100. yılında 10 bin üye" kampanyası - Resim : 4

# türkiye gençlik birliği # cumhuriyet
AK Parti TBMM Başkan adayını açıkladı CHP'de yeni MYK belli oldu Cevdet Yılmaz görevi devraldı Hakan Fidan görevi devraldı
Çok Okunanlar
1 Genelkurmay Başkanı kim olacak?
2 Balıkesir'de ne yenir?
3 Mezopomya'nın en eski yazısı deşifre edildi!
4 İşte EYT kademeli emeklilik tablosu
5 İstanbul’a yakın kamp alanları