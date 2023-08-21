Türk Milliyetçilerini temsil etmiyorsunuz! MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan açıklama

MHP, İyi Parti saflarından gelen "üçüncü yol" çağrısına yanıt verdi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti'nin Türk milliyetçilerini temsil etmediğini söyledi. Yerel seçimlere yönelik de değerlendirmeler yapan Yalçın, CHP'li İstanbul ve Ankara belediyesinin faaliyetlerini eleştirdi.

"İYİ PARTİ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL!"



Siyasette hareketliliğe neden olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yönelik "yuvaya dönün" çağrısı tartışılıyor. İyi Parti'nin ret yanıtı ve "üçüncü yol" açıklamasına MHP'den yeni bir cevap geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı. Yalçın, İyi Parti'nin Türk milliyetçileri için bir seçenek olmadığını belirtti.

- Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegâne temsilcisi mevkiindeki MHP’nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır. İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir.



İstanbul ve Ankara’nın yerel yönetimlerini de eleştiren Yalçın:

- Belediyelerdeki yönetim beceriksizlikleri yüzünden çok sayıda il ve ilçemiz, altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkûm edilmiştir.

İki büyük kentin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından da bahseden Yalçın:

- Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP’nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur.





