Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!

Türkiye’de siyaset kamu kaynaklarını yağmalama faaliyeti oldu. Sistem partilerinde yuvalanan vurguncular siyasi olanaklar üzerinden eş, dost ve akrabaları zengin ediyor.

Türkiye’de siyaset kamu kaynaklarını yağmalama faaliyeti oldu. Sistem partilerinde yuvalanan vurguncular siyasi olanaklar üzerinden eş, dost ve akrabaları zengin ediyor. Rüşvet, liyakatsizlik, ihalecilik, torpil giderek olağan hale geliyor. Ulusal Kanal Haber Müdürü İlker Yücel’in sunduğu programda Türk siyasetinde çürüme masaya yatırıldı. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Av. Zühre Genişel ‘12 Eylül Amerikancı darbesinden sonra yasal zemin oluşturuldu ve yağma başladı’ dedi.    

Vurgunlarla elde edilen kaynakların artık siyaseti şekillendirdiğini belirten Genişel çözümün devrimci bir tavırla sistemi değiştirmek olduğunun altını çizdi. 

Bilimsel çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Tolga Yarman da siyasi partilerin içinde demokratik sistemin nasıl bozulduğuna yönelik deneyimlerini aktardı.   

Siyasi parti liderlerinin tabanlarından koptuğunu ve çevrelerinde dalkavuk ekipler oluşturduğunu belirten Yarman “Grup toplantılarında eskiden milletvekilleri Genel Başkanlarını eleştirebilirdi şimdi sadece Genel Başkanlar konuşuyor” dedi.

