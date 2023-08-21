Türkiye’yi yönetecek gençler Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde yetişiyor!

Vatan Partisi gençlik kolları Öncü Gençlik, her yıl düzenlediği Geleneksel Yaz Akademisi’ni bu yıl 20-27 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düzenliyor.



Alanında uzman ve seçkin isimlerin katılacağı Yaz Akademisi’nde gençler tarihten siyasete, ekonomiden felsefeye pek çok alanda eğitime katılacaklar. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de eğitimci olduğu akademide Aydınlık hareketinin tarihine ilişkin söyleşiler de yapılacak.





‘DÜNÜ ANLAMAK YARINA YÖN VERMEK İÇİN BULUŞUYORUZ’



Öncü Gençlik Genel Sekreteri İbrahim Toraman:

- Vatan Partisi'nin 50 yıllık birikimine yaslanarak, Türkiye'nin önündeki zorlukları devrimle aşmak, Türkiye'yi yönetmek ve dünyayı değiştirmek için 20-27 Ağustos tarihinde Çanakkale Ayvacık’ta, Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi'nde buluşuyoruz. Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek başta olmak üzere partimizin önderlerinin vereceği eğitimler ve gerçekleştireceğimiz söyleşiler ile dolu dolu geçecek kampımıza Türkiye’nin geleceğini inşa etmek isteyen tüm arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Felsefeden tarihe, ekonomiden uluslararası siyasete, kültüre ve sanata kadar birçok dersle yeni döneme hazırlanacağımız akademimizde, aydınlık ve güçlü Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyoruz. Dünü anlamak ve yarına yön vermek için tüm arkadaşlarımızı Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde buluşmaya davet ediyoruz.



KAMP PROGRAMI NASIL OLACAK?

Birbirinden değerli konukların bulunacağı Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi'ne katılım gösterecek isimler ise ve eşsiz eğitimlerin isimleri şu şekilde:

Dr. Doğu Perinçek-Vatan Partisi Genel Başkanı

Üreticilerin Milli Hükümeti için Milli Devrimci Muhalefet/ Vatan Partisi’nin Görevleri

Özgür Bursalı - Vatan Partisi Genel Sekreteri

Bilimsel Sosyalizm ve Bilim

Ferdi Tanhan- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Devrimci Yaşam Tarzı ve Felsefe

Hakan Topkurulu - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Sistemin Krizi ve Üretim Devrimi

Meltem Ayvalı - Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı

LGBT İdeolojisi ve Yabancılaşma

Samet Kunt - Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri

Gençlik Mücadelesinde Strateji ve Görevlerimiz

Şule Perinçek - Vatan Partisi MYK Üyesi

Mazlum Millet Devrimleri ve Atatürk

Osman Bilge Kuruca - Vatan Partisi MYK Üyesi

Vatan Partisi Tarihi

Mustafa İlker Yücel - Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Kemalist Devrim ve Milliyetçilik

Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu - Vatan Partisi MKK Üyesi

Seçimlere Bakışta Parlamentarizm ve Devrimcilik

Hüseyin Karanlık - Vatan Partisi MYK Üyesi, Daşar Karadağ - Görev Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

Aydınlıkçılar Söyleşisi

Tunca Arslan - Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni