Türkiye’yi yönetecek gençler Vatan Partisi Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde yetişiyor!
Vatan Partisi Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi başladı. Türkiye dört bir yanından Türkiye'yi ve gençlik hareketini yönetecek gençler kampta yerini aldı.
Vatan Partisi gençlik kolları Öncü Gençlik, her yıl düzenlediği Geleneksel Yaz Akademisi’ni bu yıl 20-27 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düzenliyor.
Alanında uzman ve seçkin isimlerin katılacağı Yaz Akademisi’nde gençler tarihten siyasete, ekonomiden felsefeye pek çok alanda eğitime katılacaklar. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de eğitimci olduğu akademide Aydınlık hareketinin tarihine ilişkin söyleşiler de yapılacak.
‘DÜNÜ ANLAMAK YARINA YÖN VERMEK İÇİN BULUŞUYORUZ’
Öncü Gençlik Genel Sekreteri İbrahim Toraman:
- Vatan Partisi'nin 50 yıllık birikimine yaslanarak, Türkiye'nin önündeki zorlukları devrimle aşmak, Türkiye'yi yönetmek ve dünyayı değiştirmek için 20-27 Ağustos tarihinde Çanakkale Ayvacık’ta, Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi'nde buluşuyoruz. Genel Başkanımız Dr. Doğu Perinçek başta olmak üzere partimizin önderlerinin vereceği eğitimler ve gerçekleştireceğimiz söyleşiler ile dolu dolu geçecek kampımıza Türkiye’nin geleceğini inşa etmek isteyen tüm arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Felsefeden tarihe, ekonomiden uluslararası siyasete, kültüre ve sanata kadar birçok dersle yeni döneme hazırlanacağımız akademimizde, aydınlık ve güçlü Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyoruz. Dünü anlamak ve yarına yön vermek için tüm arkadaşlarımızı Öncü Gençlik Yaz Akademisi'nde buluşmaya davet ediyoruz.
KAMP PROGRAMI NASIL OLACAK?
Birbirinden değerli konukların bulunacağı Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi'ne katılım gösterecek isimler ise ve eşsiz eğitimlerin isimleri şu şekilde:
Dr. Doğu Perinçek-Vatan Partisi Genel Başkanı
Üreticilerin Milli Hükümeti için Milli Devrimci Muhalefet/ Vatan Partisi’nin Görevleri
Özgür Bursalı - Vatan Partisi Genel Sekreteri
Bilimsel Sosyalizm ve Bilim
Ferdi Tanhan- Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Devrimci Yaşam Tarzı ve Felsefe
Hakan Topkurulu - Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Sistemin Krizi ve Üretim Devrimi
Meltem Ayvalı - Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı
LGBT İdeolojisi ve Yabancılaşma
Samet Kunt - Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri
Gençlik Mücadelesinde Strateji ve Görevlerimiz
Şule Perinçek - Vatan Partisi MYK Üyesi
Mazlum Millet Devrimleri ve Atatürk
Osman Bilge Kuruca - Vatan Partisi MYK Üyesi
Vatan Partisi Tarihi
Mustafa İlker Yücel - Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Kemalist Devrim ve Milliyetçilik
Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu - Vatan Partisi MKK Üyesi
Seçimlere Bakışta Parlamentarizm ve Devrimcilik
Hüseyin Karanlık - Vatan Partisi MYK Üyesi, Daşar Karadağ - Görev Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
Aydınlıkçılar Söyleşisi
Tunca Arslan - Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni