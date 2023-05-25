Ulusal Kanal'dan Ali Babacan'a çağrı: Cesaret nerede?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bazı televizyon kanallarına çağrıda bulundu.

Televizyon kanallarının resmi hesaplarını etiketleyerek attığı mesajda Ali Babacan, her gün arkalarından yalan yanlış haber yapıldığını belirterek, "Cesaretiniz varsa konuk alıp istediğiniz soruyu sorun. Kritik soru: Bizdeki cesaret sizde var mı?" ifadelerini kullandı.

Dünkü çağrımı bir kere de buradan yineliyorum.@trt1, @ahaber, @cnnturk, @tvnet, @ulketv, @yirmidorttv ve diğer iktidar medyası; her gün arkamdan yalan yanlış haber yapıyorsunuz. Cesaretiniz varsa konuk alıp istediğiniz soruyu sorun.



Kritik soru: Bizdeki cesaret sizde var mı? — Ali Babacan (@alibabacan) May 22, 2023

ULUSAL KANAL'DAN ALİ BABACAN'A ÇAĞRI

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya Ulusal Kanal'dan yanıt geldi.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ali Babacan'ın basın ekibinin 2 defa aranmasına rağmen "yoğunuz" yanıtı aldıklarını belirtti. Sungur, Babacan'a "Bu çağrınız sonuç alma odaklı değilse nedir? Cesaret nerede?" sorusunu yöneltti.