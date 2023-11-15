Ulusal Sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıtladı! İsveç'in NATO Üyeliği Hakkında Ne Dedi?

Ulusal Muhabiri Seda Akyüz, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliğini sordu. Erdoğan, soruya böyle yanıt verdi.

Ulusal Sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan Yanıtladı! İsveç'in NATO Üyeliği Hakkında Ne Dedi?
Editör: Uğur Çam
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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Meclis komisyonunda görüşülecek İsveç'in NATO üyeliğini gündemine almadı.

Erdoğan'dan İsveç'in NATO Üyeliği Konusunda Açıklama

Toplantı sonrası Ulusal Muhabiri Seda Akyüz, Erdoğan'a komisyona gelen İsveç'in üyelik protokolünü sordu. Akyüz, "'İsveç'in NATO üyeliği konusunda takdir Meclis'in' dediniz. Yarın komisyonda olacak ancak İsveç'ten terörle mücadele yasası ile ilgili hâlâ somut bir adım göremedik" dedi. Akyüz'ün bu sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

- Şu anda bizimki komisyon çalışması. Bir taraftan plan bütçe çalışmalarımız var. İsveç ne yapıyor ne ediyor onu da takip ediyoruz.
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