Ümit Özdağ'dan itiraf gibi açıklama! Mülteci konusunu alelen kışkırtıyor

Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemleri sonucunda kin ve nefreti tetiklemesinin sebepleri gün yüzüne çıkıyor. Gazeteci yazar Fuat Uğur'un yaptığı röportajın yayınlanmaya kısımları hakkında açıklama yaptı. Tüm detaylar haberimizde.

KAOSTAN BESLENİYOR

Türkiye'de artan ırkçılık sonucunda toplumsal gerilim devam ediyor. Bu gerilimi tetikleyen en önemli aktörlerden biri olarak ise Ümit Özdağ gösteriliyor. Ümit Özdağ ile yaptığı röportajın yayınlanmayan kısımlarını Gazeteci Uğur bugün açıkladı. Röportajda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Gazeteci Fuat Uğur, Ümit Özdağ'a hitaben:

- Ama siz de çok sert, insanları rencide eden ve ırkçılıkla suçlanmanıza sebep olacak sözler ettiniz, eylemlerde bulundunuz, bulunuyorsunuz.

Ümit Özdağ:

Doğru, zaman zaman tahrik edici konuştuğumu kabul ediyorum ama sebebi, maalesef haklı çıkmaktan korktuğum sebepler.

Diyalog sonunda Ümit Özdağ'ın "Şimdilik aramızda kalsın" dediği de öğrenildi.

"BİR MİSYONLA BU GÖREVİ YÜRÜTTÜĞÜNE KANAATİNDEYİM"

Röportajın devamında dikkat çeken açıklamalardan biri de Ümit Özdağ'ın açık itirafları yer alıyor. Ümit Özdağ şu sözlerle parçası olduğu oyunu dile getiriyor:

- Ben insanların gazını alıyorum aslında.

İnsanların gazını alması konusunda dikkat çekici bir haber akıllara geliyor. Geçen hafta Zafer Partisi Buca İlçe Başkanlığından yapılan yalan haber sonucunda bir kadının taciz edildiği ve bunu Suriyelilerin yaptığı asılsız haber sonucunda bir kişi bıçaklanmıştı.

TÜRKİYE'DE KAOS MU PLANLIYOR?

Kin ve nefretini her mecrada dile getiren Ümit Özdağ'ın birilerinin ajandası kapsamında ilerlediğine yönelik iddialar ise devam ediyor. Sürekli olarak ırkçı söylemler sonucunda toplumu kaosa sürüklediği açıkça görülüyor.