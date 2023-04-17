Vatan Partisi AYM ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki parti heyeti hakkındaki kapatma davası sonuçlanmak üzere olan HDP’ye ödenen hazine yardımının geri alınması ve hesaplara bloke konulması için Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem, Anayasa Mahkemesi'ne gerçekleştirdikleri başvuru sonrası yaptıkları açıklamada "HDP'nin hesaplarına bloke konmalıdır." dedi.