Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisini değerlendirdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Türkiye - Çin - İran ittifakı açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Perinçek, “Bu İsrail saldırganlığına karşı yapılan bir açıklama değil. Bu doğrudan doğruya bir uygarlık tercihi. Türkiye, Çin, Rusya ittifakı bir uygarlık tercihidir” dedi.

Perinçek, Atlantik sisteminin içinde bulunduğu duruma işaret ederek şunları söyledi: “O sistemin içerisinde Türkiye’ye toprak bütünlüğü yok, Türkiye’ye bağımsızlık yok, başı dik yaşamak yok, üretim ekonomisini geliştirme olanakları yok. Dolayısıyla Türkiye kesin tercihini yapma sürecine girmiştir. Bu bir mecburiyet, bu bir vazgeçilmez olaydır.”

“ASYA UYGARLIĞINDA YER ALMAK MECBURİYET”

Perinçek, Bahçeli’nin açıklamasının uyarı mahiyetinde olmadığını belirtti.



“Bunu İsrail ittifakına karşı diye yorumlamak çok yanlış olur. Bu bir taktik açıklama da değil. Sayın Devlet Bahçeli bir uyarı yapmıyor. ‘Eğer Türkiye’nin isteklerini yerine getirmezseniz biz Asya’da yer alırız, Rusya ve Çin ittifakında yer alırız’ gibi bir uyarı değil. Türkiye bağımsız olmak için, başı dik yaşamak için, üretim ekonomisi inşa etmek için Asya uygarlığında öncü konumlara yerleşmek zorunda. Bu zorunluluk hepimizi bu noktaya getirecektir” ifadelerini kullandı.

“DOĞU AKDENİZ BİR UYGARLIK ÇATIŞMASI ALANI”

Perinçek, Türkiye’ye yönelik tehdidin yalnızca İsrail’den gelmediğini vurguladı: “İsrail Türkiye’ye tek başına saldırmayacak, Yunanistan ve Amerika ile birlikte saldıracak. Stratejik olarak dikkat edilirse Doğu Akdeniz’de güçler karşı karşıya gelmiştir.”

Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir tarafta Türkiye, Rusya, Çin, İran, Mısır, Arap ülkeleri ve Filistin; karşılarında ABD, İsrail, Yunanistan ve onlarla birlikte hareket edecek Avrupa ülkeleri var. Avrupa’nın tamamı değil, çünkü Avrupa da bölünüyor. Doğu Akdeniz, yükselen Asya uygarlığı ile çöken Atlantik sisteminin karşılaştığı coğrafya haline geldi.”

Son olarak Perinçek, “O coğrafyada yapılan tercihler yalnız askeri veya dış politika tercihi değildir. Bu tercihler bir programdır, bir stratejidir, dünyanın geleceğine ilişkin bir uygarlık tercihidir” diye konuştu.