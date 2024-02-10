Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İran İslam Devrimi'nin 45. yılı resepsiyonuna katıldı

İran İslam Devrimi zaferinin 45. yıl dönümü, İstanbul'da İran Başkonsolosluğunun davetiyle verilen resepsiyonla kutlandı.

Kutlamada Türkiye'nin dost ülke olarak ayrıcalıklı olduğu vurgulandı. İran İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, 2 ülke arasındaki ilişkilerin önemini Ulusal Kanal'a anlattı.

- İki ülke arasındaki işbirliği ve etkileşim alanları oldukça fazla olup ticari ekonomik ve kültürel ilişkilerden, bölgesel siyasi konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Başkonsolos Muhammedi, 2 ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değindi.

- Ekonomik ve ticari ilişkiler her iki ülke için de çok önemlidir. Her iki ülke de ticaret için 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmi öngörmektedirler.

Resepsiyona Vatan Partisi Genel Başkan Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan da katıldı.

Perinçek, İran'ın emperyalizme ve siyonizme karşı duruşuyla güven verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer de İranlıların Türkiye’yi güvenli bir kapı olarak gördüğünü ifade etti.