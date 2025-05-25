Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Meriç Nehri’nden Türkiye’ye geçmeye kalkan tanklara vize yok, ölülere vize var!

ABD/NATO'nun Yunanistan Dedeağaç'ta yapacağı tatbikata karşı Vatan Partisi'nin Edirne'de düzenlediği eylemde Genel Başkan Doğu Perinçek konuştu. Perinçek 'Edirne’den ABD Ve NATO tanklarına bayrak gösteriyoruz! Meriç Nehri’nden Türkiye’ye geçmeye kalkan tanklara vize yok, ölülere vize var!' dedi

PERİNÇEK'İN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Değerli Vatandaşlarım,

Serhat Kentimiz Edirne’nin Değerli Öncüleri,

Serhat Kahramanları,

Sizleri yürekten duygularla, saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.

Değerli Kardeşlerim,

Selimiye’nin minaresine çıkıyoruz, en yukardaki şerefeden sınırın ötesine Kartal Gözüyle bakıyoruz.

Orada tanklar görüyoruz. Yunan basını dün fotoğrafını yayınladı. Sıra sıra tanklar! Önlerinde ABD ve NATO askerleri…

Edirne’den bakarken bize göre en soldaki tankın üstündeki askerin elinde NATO bayrağı.

O’nun sağ yanındaki tankın üstündeki askerin elinde Yunan bayrağı…

Yunan bayraklı tankın sağındaki tankın üstündeki askerin elinde ABD bayrağı!

En sağdaki tankın üstündeki askerin elinde İsrail bayrağı!

Evet, yanlış duymadınız, Türkiye’nin Yunanistan sınırında İsrail bayrağı!

İsrail nere, Dedeağaç nere! Ama fotoğrafı yayınlandı, Avrupa sınırımızda İsrail bayrağı!

Bayrak Gösteriyoruz

Dedeağaç’taki NATO tanklarına, ABD tanklarına ve bayraklarına, İsrail bayraklarına, Edirne’den ayyıldızlı al bayraklarımızı gösteriyoruz!

DEZENFORMASYON MERKEZCİLERİNİ SELİMİYE MİNARESİNE DAVET EDİYORUZ

Ankara’da Dezenformasyon Merkezcileri var. Dün açıklamalar yayınladılar. Dedeağaç’taki tatbikat NATO tatbikatı değilmiş, Trump’ın gözlüklerini çıkartsınlar, Türkiye gözlükleri taksınlar, baksınlar minareden Dedeağaç’a, NATO bayraklarını görsünler.

Türkiye’ye tehdit yokmuş, Trump’ın gözlüklerini çıkartsınlar, Türkiye gözlüklerini taksınlar, tankların namluları onlara bakıyor, onlar da zahmet olacak ama lütfen tankların namlularına baksınlar, görsünler tehdidi!

Ninni de yavrum ninni! Ninni söylemeyi bıraksınlar, uyutamazlar Türkiye’yi!

TÜRKİYE UYUMA ABD KOMUTANLIĞI KOMUTASINDA NATO TATBİKATI

Türkçe okuma yazmaları yoksa, iyi bildikleri dilden okusunlar!

İngilizce yazıyor! ABD Avrupa Komutanlığının Defender25 Sitesini açsınlar, Immediate Response25 tatbikatını okusunlar.

Türkçeye çevirelim: Anında Müdahale25!

NATO Karargahında planlanmış!

NATO Kuvvetlerini seferber ediyor!

NATO’nun altyapısı kullanılıyor!

NATO’nun Doğu sınırında icra ediliyor! Biz Türkiye, NATO sınırının dışındayız. NATO sınırında hedef ülkeyiz.

SINIRIMIZDAKİ NATO TATBİKATINA TÜRKİYE ALINMADI

Yarın değil öbür gün, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü Dedeağaç’ta NATO tatbikatı başlıyor. Tatbikat, 9 Haziran 2025 gününe kadar 14 gün sürecek.

Okusunlar, tatbikata katılan 18 NATO ülkesi arasında Türkiye’nin adı yok!

Türkiye sözümona NATO üyesi, fakat Türkiye Tatbikata alınmadı.

Çünkü Tatbikat doğrudan doğruya Türkiye’yi hedef alıyor. NATO’nun namluları Türkiye’ye dönük.

Ankara’daki Dezenformasyon Merkezi, Trump Dostlarına arzuhal mi yazar, heyet mi gönderir, Türkiye alınsın diye ricacılar mı yollar, artık onların meselesi!

TATBİKATIN SENARYOSUNDA GEÇİLECEK NEHİR: MERİÇ NEHRİ

Tatbikatın senaryosunda hedef ülkeye anında müdahale var.

ABD’den 2 bin personelden oluşan İstihkam taburları gelmiş, nehiri geçme tatbikatı planlanmış.

Dedeağaç’tan geçilecek nehir hangi nehir?

Misisipi nehri mi, Ren nehri mi, Sainte nehri mi, yoksa Tuna nehri mi?

Geçilecek nehir, Dedeağaç’a 30 km uzaklıkta! Meriç nehri!

Uyuma Türkiye!

Uyuma Ankara!

2022’DE CUMHURBAŞKANIMIZ “YEMEZLER” DİYORDU

2022 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan yine bir uçak seyahatinde kendisine sorulan soru üzerine şöyle diyordu:

“ABD Yunanistan kıyılarına dokuz tane askeri üs kurmuş. Birileri diyor ki, ‘bu üsler Rusya’ya karşı Türkiye’ye değil.’ Yemezler!”

2022’den bu yana ne oldu? Üslerden tanklar, uçaklar gitti de güvercinler mi geldi? Biden gidip Trump gelince tanklar uçaklar görüş mesafemizin dışına mı çıktı?

YUNAN ZIRHLI TÜMENİNE MEHMETÇİK PASAPORTU

Tatbikat senaryosunda tankların sınırı geçmesi var. Yunan Zırhlı Tümeni görevli.

Geçilecek sınır, Türkiye sınırı.

Yunan zırhlı tümeni geçecekmiş!

Mehmetçik misafir eder onları!

Diri diri geçemezler, ölülerin geçmesine pasaport da var, vize de var.

ABD TANKLARINA DOZERCİ REFİK’TEN VİZE

Pınarhisar’a giden otoyolun sağ yanında Ataköy var. Orada Dozerci Refik vardı. Rahmetli oldu. Ama biliyoruz, o mezarında bile uyumaz. Ankara uyusa da, o uyumaz. ABD, İsrail ve NATO bayraklı tanklar hele sınırı geçmeye kalksınlar, Dozerci Refik mezarından kalkar, dozerinin üzerine çıkar, marşa basar ve dozerini Meriç Nehrini geçmeye kalkan tankların üzerine sürer.

Meriç Nehrinden tankla, topla, füzeyle sınır geçmeye kalkanlara Dozerci Refik’ten vize yok!

Babaeski Karaoğlan Köyünde eski muhtar Fahrettin var. O da rahmetli oldu. Ama Ankara uyusa da Fahrettin Muhtar mezarında uyumaz. Karaoğlan Köyü taşlık ve kayalıktır. Köyün delikanlılarını toplar, ellerine taşları kayaları alırlar. Meriç Nehri’ni davetsiz geçmeye kalkanları Meriç Nehri’nin dibinde ağırlarlar.

Silahla gelene Karaoğlan Muhtarı Fahrettin’den pasaport yok.

İğneada’da Şükrü ve Fadime Mezarcı var. Onlar da rahmetli oldu. Ama çocukları var torunları var. Ellerine çapaları, dirgenleri, sopaları alır ABD ve İsrail bayrağıyla sınır geçmeye kalkanları Mehmetçik usulü selamlarlar.

Meriç Nehri’nden tankla, topla geçmeye kalkanlara diri diri geçmek yok, ölülerini memleketlerine tabutlara koyar, üstlerine ABD, NATO ve İsrail bayraklarını örter yollarlar.

İSRAİL NERE DEDEAĞAÇ NERE

Yunan basını, Dedeağaç sınırındaki tankların fotoğrafını yayınladı. İsrail bayraklı tanklar bile var. Kimse şaşırmasın. Filistin’in savunması Dedeağaç’tan başlıyor. Gazze’de bombalar altında direnen halkın savunması Dedeağaç sınırımızdan başlıyor.

Doğu Akdeniz’de İsrail, ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında bir ittifak kuruldu. Trafik yoğun. Tel Aviv’den Atina’ya, Tel Aviv’den Güney Kıbrıs’a gidiliyor, geliniyor. Doğu Akdeniz’de Noble Dina ve Nemesis adlarıyla intikam tatbikatları yapılıyor. Hedefte Filistin var, Türkiye var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var, Suriye var ve diğer Doğu Akdeniz ülkeleri var. İran da var. Hürmüz Boğazı’na kadar bütün ülkeler ve halklar var.

Türkiye’yi uyutmaya kalkanlar, Türk milletinden utanmıyorlarsa Filistin’deki çocuklardan, kadınlardan utansınlar, Kuzey Kıbrıs’taki Türk halkından utansınlar. Bütün Batı Asya halklarından utansınlar.

ANKARA UYUMA!

Edirne’den hep birlikte sesleniyoruz, Ardahan’a Kars’a kadar sesleniyoruz. Diyarbakır’a Van’a sesleniyoruz. Mersin ve Trabzon limanlarına, Anadolu bozkırına, Eskişehir’e Bursa’ya sesleniyoruz. İzmir’e Antalya’ya sesleniyoruz:

Türkiye uyuma!

Ankara’ya sesleniyoruz. Ankara’da Altındağ var. Samanpazarı ve Hamamönü var, Cebeci var, Dikmen ve Keçiören var. 5 milyon vatandaşımız var. Ankara’da aynı zamanda yöneticilerimiz var devlet büyükleri var. Öncelikle onlara sesleniyoruz: Ankara uyuma.

Çankaya’ya seslenmeye gerek yok. Çünkü Çankaya uyumaz!

UYUTAN VAR

Bilmiyorum hala var mı, çocukluğumuzda ” çiçek dürbünleri” vardı.

“Kaleydoskop” da deniyor. Beş kuruş verir bakardık. Bu çiçek dürbününden baktığınız zaman gerçeklerden koparsınız. Yalnız renk renk çiçekler, cicili bicili manzaralar görürsünüz. Ankara’daki dezenformasyon merkezinin de ellerinde çiçek dürbünleri var. 86 milyon insanımızın eline bu çiçek dürbünlerini veriyorlar.

Kaleydoskoptan Dedeağaç’a baktığınız zaman, ABD ve İsrail bayraklı tankları görmüyorsunuz. Trump’ın gülüşlerini görüyorsunuz.

Kavala’daki ABD üssüne baktığınız zaman elinde çiçekle Trump’ı görüyorsunuz.

Selanik’teki ABD üssüne baktığınız zaman Trump size el sallıyor, “sevgili dostlarım” diyor.

Larissa’daki ABD üssüne baktığınız zaman, NATO tanklarını görmüyorsunuz. Trump size gülerek uyuşturucu hapı uzatıyor. Hapı içtiniz mi bütün dünya pespembe oluyor, ninni yavrum ninni. Bütün tanklar birden çiçek oluyor. Bütün namlular birden şeker oluyor.

KELOĞLAN MASALI

Keloğlan masallarında peri padişahın kızı Keloğlan’a aşık olur. Bizim masalımızda peri padişahın kızı Trump. Ankara’ya aşık. Ankara’da da galiba Trump’a aşık olanlar var.

Trump dostumuz dolar musluklarını açacak musluklardan şorul şorul, gürül gürül dolarlar akacak. Hepimiz ağzımızı musluklara dayayıp dolarları içeceğiz. Zengin olacağız. Domatesler erken kızaracak. Ayçiçekler geceleri bile güneş görecek. Fabrikalarda çarklar elektriksiz enerjisiz dönecek. Çocuklarımız iş güç sahibi olacak sokakta kalmayacak. Üniversiteler sınavsız olacak. O nedenle aklımızı başımıza toplayalım, Dedeağaç’taki ABD, İsrail bayraklı tankları görmeyelim. Gözlerimizi avuçlarımızla kapatalım. Avuçlarımızı Londra bankalarının, New York bankalarının kapısını açalım. ABD tanklarına beyaz mendil sallayalım. Teslimiyet mendili değil Trump’la dostluk mendili.

UYUMAYANLAR VAR

Selimiye’nin minareleri uyumuyor.

Ezanlar uyumuyor.

Ay yıldızlı al bayraklar uyumuyor.

Vatan Partisi uyumuyor.

Türkiye Gençlik Birliği uyumuyor.

Cumhuriyet Kadınları Derneği uyumuyor.

Türk İş Konfederasyonu uyumuyor.

Hoasan Erenleri uyumuyor.

Sazlar, zurnalar, klarnetler, kemanlar, piyanolar, davullar uyumuyor.

Gösterin uyumayan bayrakları Dedeağaç’a.

Mehmetçik uyumuyor.

Kahraman Türk ulusu uyumuyor.

Tekirdağ’daki Namık Kemal heykeli uyumuyor.

Taşlar bronzlar uyumuyor ama Ankara mışıl mışıl uyuyor.

İstanbul’da yoğun bakıma giren Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Barbaros Bahçelioğlu yoğun bakımda bile uyumuyor. Hele o tanklar Meriç Nehri’ni geçmeye kalksın, Barbaros Bahçelioğlu, yoğun bakımdan fırlayıp ABD ve İsrail bayraklarının karşısına dikilecek.

MEYDAN OKUYORUZ

Mimar Sinan Selimiye minaresine çıkmış, ABD ve İsrail bayraklarına meydan okuyor.

Bizler, Edirne Postane önü meydanında buradan Dedeağaç’taki namlulara meydan okuyoruz.

Edirneli Talat Paşa bizle beraber meydan okuyor.

Edirne Fatihi Enver Paşa bizimle birlikte meydan okuyor.

Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe’ye çıkmış, kalpağını giymiş, Dedeağaç’taki düşmanı süzüyor ve meydan okuyor.

Tanklarınızın paletlerini çalıştırmaya kalkmayın, Meriç Nehrinde boğulursunuz. Uçaklarınızı Elefsina hava meydanından kaldırmaya kalkmayın, dağlara taşlara düşersiniz.

Savaş gemileriniz NATO limanlarından demir almaya kalkmasın, Ege’de Akdeniz’de boğulursunuz.

YUNANİSTAN’A SESLENİYORUZ

Buradan Edirne’den Yunanistan’a sesleniyoruz. Ülkenizi ABD çizmelerine teslim etmeyin. Gönderin o ABD üslerini Trump’ın memleketine.

Yunan bayrağını ABD postallarının altından kaldırın. Eğer siz kaldırmayacaksanız biz o bayrağı yerden kaldırıp size veririz. Bizi bir kez daha zahmetlere sokmayın.

TRUMP’A SESLENİŞ

Trump, Trump! Tanklarını Yunan üslerinden topla git.

Trump, Trump, üslerini al da git.

Dost olmak istiyorsan üzerimize tankla topla gelme. O zaman sana pasaport yok, vize yok.

BENİM İMAN DOLU GÖĞSÜM GİBİ SERHADDİM VAR

Değerli vatandaşlarım, değerli Edirne’liler.

Burada güle oynaya miting yaptık. Edirne Valiliğimize ve Edirne Emniyetimize teşekkür ederiz.

Nasrettin hoca gibi, Bektaşi babası gibi Dedeağaç’taki tanklara gülerek bakıyoruz. Çünkü milletimize güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Ordumuza güveniyoruz. Polisimize güveniyoruz. Kendimize güveniyoruz.

Soruyorum sizlere: Dedeağaç’a bakıp da içimizde korkan var mı?

Korkan varsa elini kaldırsın.

Korkmayanlar bayraklarını kaldırsın, yumruklarını kaldırsın.

Korkmuyoruz!

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

Korkmuyoruz, çünkü İstiklal Marşı’nda söylediğimiz gibi, bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var.

Hepinize yürekten sevgiler ve saygılar değerli vatandaşlarım.