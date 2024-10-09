Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan, DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingine tepki

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, DEM Parti'nin 13 Ekim'de Diyarbakır'da düzenleyeceğini açıkladığı 'Öcalan'a Özgürlük' mitingine tepki gösterdi. Bursalı, 'Bağımsız Kürdistan-İkinci İsrail! ABD İsrail planlarına, Türkiye'nin bölümesine hiçbir elin gücü yetmez. Vatan Partisi var.' dedi.

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Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan, DEM Parti'nin 'Öcalan' mitingine tepki
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DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM'deki grup toplantısında "Öcalan'a Özgürlük" mitingi düzenleyeceklerini duyurdu.

13 Ekim'de, Diyarbakır'da “Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm” mitingi düzenleyeceklerini açıklayan DEM Parti'ye, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan tepki geldi.

Hatimoğulları'nınn "13 Ekim’de 'Abdullah Öcalan’a Özgürlük, Kürt Sorununa Çözüm' diyerek Amed’de on binlerle mitingde olacağız. Amed’den barışın sesini Ankara’ya, İstanbul’a, Beyrut’a, Filistin’e, Ukrayna’ya, Tayvan’a kadar ulaştırmak istiyoruz." sözlerine yanıt veren Bursalı, "ABD İsrail planlarına, Türkiye'nin bölümesine hiçbir elin gücü yetmez. Vatan Partisi var." dedi.

Bursalı'nın, DEM Parti'ye yanıtı şöyle:

Barışın sesi: "Öcalan'a özgürlük"
Barışın sesi: "Ukrayna'ya, Tayvan'a selam!"
Özünde Barışın sesi: Bağımsız Kürdistan'a selam!

Sıkılan el PKK'nın elidir. O el bir tek yola çıkar: Bağımsız Kürdistan-İkinci İsrail! ABD İsrail planlarına, Türkiye'nin bölümesine hiçbir elin gücü yetmez. Vatan Partisi var.

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