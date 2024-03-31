Vatan Partisi İBB Adayı Okan Özkan oyunu Kadıköy'de kullandı

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, oy verme işleminden sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. İbrahim Okan Özkan'ın açıklaması şu şekilde:

"Atlantik sistemi bitmiştir. Bu Atlantik sisteminin son seçimidir. Atlantik sisteminin son seçimi vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bu sistem artık geride kalmıştır. Artık yepyeni bir sistem, üreticilerin baş tacı olacağı bir sistem kurulmaktadır. Seçimlerden sonra Türkiye'yi zor günler beklemektedir. Bu zor günleri umutla, cesaretle, kararlılıkla, mücadeleyle karşılamaktayız. Yarınlar bizimdir. Yolumuz açık olsun."