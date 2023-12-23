Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Çevik Oldu

Yerel seçimler yaklaşırken Vatan Partisi de adaylarını duyurmaya başladı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, bugün partisinin Kadıköy İlçe Başkanlığı'nda Kadıköy Belediye Başkan Adayını tanıttı. Okan Özkan, yaptığı açıklamada Kadıköy'de yaşanan kentsel dönüşüm sıkıntısına değindi. Özkan ayrıca, Kadıköy'ün Kadıköylü tarafından yönetilmediğini, mevcut belediyeyi elinde bulunduran CHP'nin "hangi ismi aday yapsam seçtiririm" anlayışında olduğunu söyledi. Özkan, "Gerçek anlamda Kadıköylünün Kadıköy'ü yönetmesi için Vatan Partisi olarak görevlere hazır olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Çevik Vatan Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Oldu

Özkan, Vatan Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı'nın Mehmet Çevik olduğunu açıkladı. Mehmet Çevik, yaptığı konuşmada, kısaca kendisini tanıttıktan sonra, "Kadıköy'e yakışır bir şekilde yönetmek için talip olduklarını" belirtti.

Mehmet Çevik Kimdir?

Mehmet Çevik, 1966 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde gördü. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama bölümünde tamamladı. Hâlâ İstanbul Üniversitesi AUZEF Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi. Bekar olan Çevik'in 24 ve 14 yaşlarında iki oğlu var. 20 yıldır Kadıköy'de ikamet eden Çevik, Kadıköy'de faaliyet gösteren tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi. Çevik ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği de yaptı.