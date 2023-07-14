Vatan Partisi Öncü Kadın'dan kız okulları ve kadın üniversiteleri tepkisi: "Türk kadınını kafese kapatamazsınız"

Ayvalı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamaları başta olmak üzere kız okullarının kurulmasına ilişkin destek açıklaması yapanlara tepki gösterdi.

Ayvalı, kız ve erkek çocuklarının ayrı okutulmasının LGBT zihniyetinden farklı olmadığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin söylediği ilk şey ‘erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum’ oluyor. Karma eğitim esas ama kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur.” açıklamasının ardından Büyük Birlik Partisi ve HÜDA-PAR da benzeri açıklamalar yaptı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Japonya’daki gibi kadın üniversiteleri de açmalıyız. Şehir hastanelerinden başlayarak her ile en az bir kadın hastanesi planlamalıyız” derken HÜDA-PAR karma eğitimin dayatma olduğunu savundu. Vatan Partisi Öncü Kadın bu açıklamalara sert tepki göstererek “Kadını kafese kapatamazsınız” dedi.

Ulusal Kanal’da Yeşim Eryılmaz’la Gün Ortası programına bağlanan Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı söz konusu açıklamaların son derece tehlikeli olduğunu savundu: “Bu açıklamalar karma eğitimde gedik açma girişimidir. Eğitimin bilimsel, çağdaş, laik niteliğini hedef almaktadır. Kadını toplumsal yaşamdan dışlamaya hizmet edecek çabalardır. Bütün erkekleri kadınlar için tehlikeli varsaydığından erkekleri de aşağılamaktadır ve bunu kadına da erkeğe de kabul ettiremezsiniz. Aynı zamanda milli bilinci zaafa uğratacak açıklamalardır, çünkü millet kadın ve erkekten oluşur. Kadınları aşağı itilen toplumlar yerlerde sürünmeye mahkûmdur.” şeklinde konuştu.

KADIN VE ERKEK ARASINA DUVARLAR ÖREMEZSİNİZ

Ayvalı, kız okulları ve kadın üniversiteleri girişiminin kadını kafese kapatmak anlamına geleceğini belirterek şunları söyledi:

- Kız okuluna ve kadın üniversitesine giden kadınlar için kadın hastanesi, kadın mahkemesi, kadın fabrikası, kadın meclisi, kadın partisi mi kuracaksınız? Bunun anlamı kadını kafese kapatmaktır. Türk kadınını kafese kapatamazsınız. Kadın ve erkek arasına duvarlar öremezsiniz.

DÜNYANIN EN BAŞARILI ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA KADIN ÜNİVERSİTELERİ YOK

- Japonya örneği üzerinden kadın üniversitesi talebini dile getirenlere tepki göstererek her ülkenin kendine özgü dinamikleri olduğunu belirtti: “Kadın Üniversiteleri 1900’lü yılların başlarında Japonya’da karma üniversite teklifinin kabul görmemesi üzerine kuruldu. Sonrasında karma üniversiteler açıldı. Japonya’da faaliyet gösteren kadın üniversiteleri incelendiğinde bu kuruluşların geleneksel olarak kadınlara atfedilen konularda eğitim verdiği görülmektedir. Her ülkenin kendşne özgü dinamikleri vardır. 2023 Türkiye’sinde erkeklerin başarılı olup da kadınların başarısız olduğu bir alan bulunmamaktadır. Kaldı ki Dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında kadın üniversiteleri yer almamaktadır. Türk kadınına layık görülen eğitim bu mudur? Bir de kız liselerini örnek veriyorlar. Kız liseleri karma eğitime geçişte ara formüldür ve işlevini tamamlamıştır.

KADIN ÜNİVERSİTESİ İSTEYENLER TÜRK KÜLTÜRÜNDEN Bİ’HABER

- Sayın Destici kültürümüze uygun eğitim talebinden söz ediyor ancak kültürümüzü, geleneklerimizi bilmiyor. Türklerde kadın erkekle birlikte at biner, savaşa girer, okur, çalışır, devlet yönetir. Eski Türklere ilişkin gözlemlerini paylaşan gezginler Türklerde kadının çok ileri konumda olduğunu ve bunu hayret verici bulduklarını, ayrıca Türk kadınının erkeklerden hiç kaçmadığını ifade eder. Siz şimdi kadın ve erkeği ayırarak kültürümüze nasıl sahip çıkacaksınız? Tarih içerisinde kadının konumunda geri gidişler yaşanmışsa da Cumhuriyet devrimiyle yepyeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet Devrimiyle aydınlanan Türkiye’nin ve özgürleşen Türk kadınının kız okullarına, kadın üniversitelerine ihtiyacı yoktur.

4 YIL ÖNCE AÇTIRMADIK YİNE AÇTIRMAYACAĞIZ

Kız okulları ve kadın üniversiteleri talebinin dar bir gruba ait olduğunu ifade eden Ayvalı; “Türk kadınının ve erkeğinin kesinlikle karma eğitimle sorunu yoktur. Kız okulları ve kadın üniversiteleri açmaya kalkanlar boş binalar dikerler. Bu konuyu ilk kez dört yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdi. Vatan Partisi öncülüğünde yurt çapında mücadele yürütüldü. Kadın Üniversiteleri projesi rafa kalktı. Yeniden denerlerse aynı mücadeleyi yine yürütürüz ve kız okulu, kadın üniversitesi açtırmayız. Bu girişimler aynı zamanda Anayasanın eşitlik ilkesine ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırıdır. Hukuki, siyasi, toplumsal her düzlemde mücadele ederiz.” dedi.

LGBT’DEN FARKI YOK

Kız ve erkek çocukları için ayrı okullar düşünmenin küçük çocuklara cinsellikle bağdaşan anlamlar yüklemek olduğunu belirterek bu zihniyetin LGBT zihniyetinden farkı olmadığını söyledi.

Kız okulları ve kadın üniversitelerinin bir başka zararının ise kadınları kadın üniversitesine giden ve gitmeyen şeklinde bölmek olacağını vurguladı.