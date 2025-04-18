Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Sancak, "Önder'in yüklendiği kutsal davada, görevini hakkıyla sonuçlandırmaya destek vermek amacıyla buradayız" dedi. Sancak, "Vatan Partisi olarak terörsüz Türkiye'nin inşası için üzerimize düşeni yapacağız." vurgusu yaptı.