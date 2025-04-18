Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Sancak, "Önder'in yüklendiği kutsal davada, görevini hakkıyla sonuçlandırmaya destek vermek amacıyla buradayız" dedi. Sancak, "Vatan Partisi olarak terörsüz Türkiye'nin inşası için üzerimize düşeni yapacağız." vurgusu yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder ethem sancak vatan partisi DEM Parti
Günün Manşetleri
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşmek için bazı koşullar iletti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkiye'yi güvenilmez ülke ilan etti
Gizli kamera nasıl tespit edilir?
Almanya Ukrayna'ya füze verirse savaşa dahil olur
Vatandaş ekonomi yönetimine güvenmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Vatan Partisi, Sırrı Süreyya Önder'i, tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti
CHP'li Beykoz Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmada itiraflar gelmeye başladı
Öğretmenlerden 87 bin kişilik kadro talebi
Türkiye, Avrupa'da dev operasyona imza attı
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den 63 il için sağanak uyarısı
Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar... Faiz artışı sonrası 500 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu: İşte ayrıntılar...
Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları Benzine bir haftada ikinci zam! işte 18 Nisan cuma fiyatları
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 18-22 Nisan aktüel ürünler kataloğu
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor: 18 Nisan altın fiyatları