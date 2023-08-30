Vatan Partisi Yunanistan'ı uyardı!

Vatan Partisi 30 Ağustos’un yıl dönümünde Yunanistan’ı uyardı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan Yunanistan Başkonsolosluğu önünden ‘Komşu, ABD'nin tuzağına düşme, ABD planlarına alet olma’ diye seslendi.

Vatan Partisi Yunanistan'ı uyardı!
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Vatan Partisi 30 Ağustos'un 101. yıl dönümünde Yunanistan'ı uyardı. İstanbul Beyoğlu'ndaki Yunanistan Başkonsolosluğu önünden seslendi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, ABD planlarını hatırlattı. "Sizin kuyunuzu kazıyorlar Türkün karşısında duran yüz yıl sonra da Türkün tokadını yer" dedi.

Açıklamada emperyalizme karşı mücadele vurguları da yer aldı. Özkan, "100 yıl önce denize dökülen emperyalist çetelerdi" dedi.

Özkan, "siyasi ve ekonomik bağımsızlık" ilkesinin altını çizdi.

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