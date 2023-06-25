Vatan Partisi'nde İstanbul'da değişim! İbrahim Okan Özkan yeni İstanbul İl Başkanı oldu

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi oldu.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu toplantısını yaptı.

Önceki dönem Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Cem Dikmen, İl Başkanlığı görevini İbrahim Okan Özkan’a devretti.

Özkan, Vatan Partisi'nin iktidar olması için kolların sıvandığını vurguladı. Vatan Partisi İstanbul’un yeni İl Başkanı Okan Özkan, “Önceki dönem İl Başkanımız Sayın Cem Dikmen'e 2018’den beri Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevinde sunduğu katkılardan, verdiği emeklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Son iki senedir yan yana omuz omuza çalışıyorduk. Onun omzu, onun o eli bize çok yol gösterdi. Bizim ufkumuzu açtı.” dedi.

Okan Özkan sözlerine şöyle devam etti

Önceki dönem Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen ise şunları söyledi:

- Vatan Partisi’nde görev değişimleri, bayrak değişimidir. Her bayrağı teslim alan arkadaş ilerleyebildiği kadar ilerletir, kurumu yüceltir. Vatan Partisi'ni yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapar ve kendisinden daha başarılı olacak arkadaşa da gönül rahatlığıyla görevi devreder. Vatan Partisi, diğer sistem partilerine benzemez. Bizde görev değişiklikleri omuz vererek, yeni İl Başkanı'nın emrine girerek, destek vererek olur. Görevler bir mevki makam paylaşımı değildir. Bu bir görev paylaşımıdır. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini beş yıl süreyle yürüttüm ve şimdi de partimizin başka bir alanında ihtiyaç olduğu için, o alanda görev almaya gidiyorum. Bu görevi de gönül rahatlığıyla, iki yıldır da yoğun bir şekilde birlikte çalıştığımız, daha öncesinde Türkiye Gençlik Birliği'nde birlikte uzun yıllar görev yaptığımız İbrahim Okan Özkan başkanımıza devrettim. İstanbul il örgütümüz, İbrahim Okan Özkan başkanlığında çok daha ileriye gidecek, çok daha güzel mücadeleler yürütecek, çok daha fazla büyüyecek ve Vatan Partisi’ni iktidara taşıma mücadelesinde bir yıldız olacak. Ben şimdiden yeni başkanımıza ve yeni yönetime de başarılar diliyorum. Onların başarısı için de bizler de elimizden gelen bütün görevleri omuzlamaya, yüklenmeye, kendisinin emrinde çalışmaya hazırız.