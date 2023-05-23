Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can, yaptığı açıklama ile 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme çağrısında bulundu.

Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Emre Can tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu’nun 17 Mayıs 2023 tarihinde almış olduğu kararı Çankaya halkı ile paylaşıyoruz.

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gitti ve Cumhurbaşkanlığı seçimi milletimizin takdiri ile 2. tura kaldı.

28 Mayıs 2023 günü yapılacak olan ikinci tur seçiminde, Cumhurbaşkanımızı iki adayın kaldığı koşullarda seçmek durumundayız.

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı İkinci Tur seçimindeki siyasetini, her zaman olduğu gibi emperyalizme karşı bağımsızlık ve Üretim Devrimi mevzisinden belirliyor.

Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecindedir.

Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye etme, küresel finans merkezlerine kölelik yapma, kültürel çürümeye zemin oluşturma, 15-16 Temmuz’un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine rağmen emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.

Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. 28 Mayıs seçimleri Türkiye ve ABD kuvvetleri arasında yapılacaktır. ABD, uzun zamandır Türkiye’de Tayyip Erdoğan hükümetini yıkma ve ABD güdümünde yeni bir hükümet kurma çabası içindedir. Bu şartlarda girdiğimiz seçim sürecinde Vatan Partisi ABD emperyalizminin karşısında Türkiye cephesinde ön cephede savaşmaktadır.

Türkiye cephesinde birlik ve bütünlüğü sağlamak bugün yakıcı bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Bütün bu değerlendirmelerle girdiğimiz 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kararımızı Türkiye cephesinden “Güçlü Devlet Üreten Millet” hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz.

Vatan Partisi, 29 Mayıs 2023 sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve millî devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya Uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için, Üreticilerin Milli Hükümeti hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir.

Bütün Çankaya halkına ve büyük Türk Milleti’ne saygıyla duyuruyoruz."