Vatan Partisi'nin acı günü

Vatan Partisi'nin Kayseri Milletvekili adaylarından Turizmci Asım Bulur'un babası Şerafettin Bulur 92 yaşında yaşamını yitirdi. Şerafettin Bulur, Orgeneral Hulusi Akar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi. Bulur'un çok sayıda yakınının katıldığı törende, Vatan Partisi Kayseri İl Sekreteri Necdet Tosun ve milletvekili adayı Gürkan Demir de yer aldı. Vatan Partisi Kayseri İl Yönetimi, Bulur ailesine başsağlığı dileklerini iletti.