Veysel Tiryaki dayak ekibi mi kurdu?

Altındağ Belediye Başkanı ve ekibinin belediye çalışanını darp ettiği iddialarıyla ilgili yargı süreci devam ederken yeni iddialar ortaya çıktı. Belediye’nin şiddet olaylarında kullanmak üzere bir ekip kurduğu iddia edildi.

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AK Partili Altındağ Belediyesinin şiddet eylemlerinde kullanmak üzere bir ekip kurduğu iddia edildi. Darp olayına karışan Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve 6 kişilik ekibinin içinde olan maskeli iki kişinin 2018 yılında Bolu’da yaşanan başka bir olaya da karıştığı ortaya çıktı.

Veysel Tiryaki’nin Bolu’da yaptırdığı çiftlik geçen ay içinde gündem olmuştu. Yapının içinde bulunan villa ile ilgili bilgileri 2018 yılında eski BBP İl Başkanı Mahmut Alan sosyal medyadan paylaştı.

Bunun üzerine son darp olayında maskeli iki kişi olarak adı geçen şahısların da bulunduğu 5 kişilik ekip Mahmut Alan’ı darp etti. O tarihlerde olay yerel basına da yansımıştı.

Son olayda darp edilen Muhmmed Sadık Erdoğan’ın Avukatı Orhan Gür gelişmeleri Ulusal Kanal’a anlattı. Avukat Gür katalog suçlarla ilgili yapılması gerekenler konusunda adım atılmadığını belirtti. Gür, Belediye binasında suça dair delillerin alınmadığını belirterek yargıyı görevini etkin yapmaya davet etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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