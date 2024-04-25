Yeniden Refah Partisi bir belediye kaybetti! Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu partiden istifa etti

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi bir belediye kaybetti! Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu partiden istifa etti
Yeniden Refah Partisi bir belediye kaybetti! Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu partiden istifa etti
Editör: Uğur Çam

31 Mart yerel seçimlerinde, Yeniden Refah Partisi Türkiye çapında bir büyükşehir (Şanlıurfa), bir il (Yozgat), 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanmıştı. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partiden istifa ettiğini duyurdu. Yeniden Refah Partisi böylece bir belediye kaybetmiş oldu.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti. Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren belediye başkanlık görevime, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamın en önemli sebebi ise Doğanhisar'ımızın kalkınması ve refahı için çıktığım bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak daha etkili ve geniş kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğime inanıyor olmamdır. Bu sebeple Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğimi ve yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğimi siz değerli hemşehrilerime ve kamuoyuna saygılarımla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyorum."
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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yeniden Refah Partisi # doğanhisar # yerel seçim
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