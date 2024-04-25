Yeniden Refah Partisi bir belediye kaybetti! Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu partiden istifa etti

31 Mart yerel seçimlerinde, Yeniden Refah Partisi Türkiye çapında bir büyükşehir (Şanlıurfa), bir il (Yozgat), 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazanmıştı. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partiden istifa ettiğini duyurdu. Yeniden Refah Partisi böylece bir belediye kaybetmiş oldu.

Öztoklu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşın desteğiyle Yeniden Refah Partisinden Doğanhisar Belediye Başkanı olarak seçildiğini ifade etti. Önemli bir karar aldığını belirten Öztoklu, şunları kaydetti: