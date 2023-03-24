Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.
Kaynak: TRT Haber"Vatandaşın görüşü sahaya yansır" "Söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı "Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz"