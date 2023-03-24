Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda
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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Parti temsilcileri, ittifak protokülünü teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na götürdü.

Kaynak: TRT Haber

# Yeniden Refah Partisi # cumhur ittifakı
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