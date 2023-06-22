Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde istifa! O isim Vatan Partisi'ne katıldı

M.Emre Aktaş'ın rozetini Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve Genel Başkan Danışmanı Osman Ünsal birlikte taktı.

Vatan Partisi Genel Merkezi'nde rozeti takıldı.

M.Emre Aktaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeniden Refah Partisinde görev aldığım süre boyunca "Milli Görüş" davasına gece gündüz hizmet ettik. Bizler vatanımızı ve milletimizi hiçbir karşılık beklemeden seven, bu uğurda canla başla hizmet eden dava insanlarıyız. Bizimle aynı ilkeleri benimsediğine inandığımız ve hizmet ettiğimiz Yeniden Refah Partisi'nin 14 Mayıs seçimleri sonrasında toplumun beklentilerine cevap verebilecek kararlı siyaseti ortaya koyamadığı, LGBT, Aile, Ekonomi, istihdam ve kalkınma gibi önemli konularda çözüm üretme kabiliyetini kaybettiği, koltuk ve makam savaşlarının esareti altında kaldığı, seçim sürecinde Cumhur İttifakı ile yapılan 30 maddelik anlaşmayı rafa kaldırdığını üzülerek ifade etmek isterim.

Toplumun beklentilerine çözüm üretmek ve verilen sözleri yerine getirmek biz siyasetçilerin önemli bir sorumluluğudur. Yaşanan süreç bize göstermiştir ki, bu şartlar ve zorluklar altında Yeniden Refah Partisi çatısı altında siyaset yapma ve sorunlara çözüm üretme alanı kalmamıştır.

Bu nedenle Yeniden Refah Partisi üyeliğimden ve tüm görevlerimden istifa ediyorum.

Vatanını, milletini seven ve bu uğurda samimice mücadele eden Dr. Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi çatısı altında ülkem ve milletim için çalışmaya devam edeceğim.

LGBT, küresel baskılar ve derinleşen ekonomik, sosyal sorunların çözümü için gayret gösteren Vatan Partisi'nin böylesine hassas bir süreçte desteklenmesi, benim gibi ülkesine gönülden bağlı her vatandaşımızın sorumluluğudur.

Konu vatan ise gerisi teferruattır.

Allah yolumuzu açık etsin..