Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi arasında "ittifak" tartışması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'e verdiği röportajda AK Parti ile yaptıkları yerel seçim görüşmelerine ilişkin bilgi vermişti. Erbakan'ın yaptığı açıklamada Büyük Birlik Partisi ile ilgili kısıma, BBP'li Fehmi Güney'den tepki geldi. Güney, Erbakan'ı partisinden özür dilemeye davet etti.

FATİH ERBAKAN'DAN BBP AÇIKLAMASI

Fatih Erbakan, verdiği röportajda AK Parti ile görüşmelerine ilişkin, "Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler." ifadelerini kullandıktan sonra, Büyük Birlik Partisi ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik."

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ'NDEN TEPKİ GELDİ

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, Erbakan'ın ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. "2023 yılında yapılan genel seçimlerde, Cumhur İttifakı’yla birlikte ancak kendi listelerimizle seçimlere girdik ve yüzde 1 yaklaşık 600 bin oy aldık" diyen Güney, sözlerine şöyle devam etti: