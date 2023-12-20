Yeniden Refah Partisi'nden Yerel Seçim Kararı! "İstanbul, Ankara ve İzmir'de..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde iş birliği yapılabileceğini söyledi. Erbakan, "Bu konuda istişaremizi yapıyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nden Yerel Seçim Kararı! "İstanbul, Ankara ve İzmir'de..."
Yeniden Refah Partisi'nden Yerel Seçim Kararı! "İstanbul, Ankara ve İzmir'de..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, parti genel merkezindeki aday tanıtım toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinde 1,5 milyon oy ile 5 milletvekili çıkartarak, 21 yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiklerini anımsattı.

Yerel seçimde ittifak yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Erbakan, daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifak yapabileceklerini söylediklerini aktardı. Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

- Bu noktada bir talep oldu. Bununla ilgili değerlendirmemizi, istişaremizi yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde inşallah bilgilendirme yapacağız. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir seçimleri dışında, tüm il ve ilçelerde, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi adaylıklarında, Yeniden Refah Partimiz kendi adaylarıyla, kendi logosuyla inşallah seçimlere girecekler.

Erbakan'ın konuşmasının ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Doğan Aydal ile bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yeniden Refah Partisi # fatih erbakan
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