YRP’den erken seçim çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini üçüncü sırada tamamladı. Bugün seçimle ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

İstanbul Zeytinburnu’ndaki il binasında düzenlenen basın toplantısına Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve parti temsilcileri katıldı.

Mehmet Altınöz, AK Parti’ye ‘bizimle helalleşin’ diye seslendi:

- Bütün ambargolara tehditlere, şantajlara, yalan haberlere rağmen bizimle birlikte yol yürüyen, bize inanan tüm İstanbullu hemşerilerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte bize çok ağır hakaretler eden, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak yaptığımız ama bu süreçte her partinin kendi adayları ile girmiş olduğu yerel seçimde bizim kesinlikle layık olmadığımız hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine de seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin, bizimle helalleşmeniz gerekiyor.

- Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor. Bunları bilerek anlatıyoruz. Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Erken seçime giderken de elbette halkımız bizi şu anda üçüncü parti konumuna getirdi. Biz de üçüncü parti konumuna gelmiş bir partinin yöneticileri ve bu partinin sorumluluk sahibi olan insanları olarak bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. Vatandaşımızın bize vermiş olduğu oyların karşılığını, bize gösterilen teveccühü onların bize vermiş olduğu yetkiyi parlamentoda kullanmak durumundayız. Erken seçim olacağı an itibariyle en hızlı bir şekilde bunu isteyen parti biz olacağız. Çünkü mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz.