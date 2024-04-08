YRP’li adayın ilk işi torpil oldu! Atadığı kişi akrabası çıktı

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesine seçilen YRP’li Mehmet Akpınar’ın, akrabasını başkan yardımcılığına atadığı iddia edildi. Akpınar seçilir seçilmez belediyenin kapısına ‘Rüşvet alan da veren de mel’undur’ yazdırmıştı.

YRP’li adayın ilk işi torpil oldu! Atadığı kişi akrabası çıktı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yerel seçimi Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Akpınar kazandı. Akpınar kazanır kazanmaz belediyenin kapısına “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazısı astırdı.

DÖRT BAŞKAN YARDIMCISI ATADI

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar dört belediye başkan yardımcısı ataması yaptı. Kahramanmaraş Manşet gazetesinin haberine göre Fatih Yıldız, Latif Öztürk, Mehmet Demir ve Resul Arslanhan belediye başkan yardımcısı oldu.

AKRABASI ÇIKTI

Atananlardan Fatih Yıldız’ın, Mehmet Akpınar’ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Akpınar’ın kararı “torpil” tartışmalarını beraberinde getirdi.

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# Yeniden Refah Partisi # yerel seçim
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