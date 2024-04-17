YSK İyi Parti'nin Ordu itirazıyla ilgili kararını verdi!

İyi Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin “Tam kanunsuzluk” itirazı YSK tarafından reddedildi.

YSK İyi Parti'nin Ordu itirazıyla ilgili kararını verdi!
Editör: Uğur Çam
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YSK, bugün saat 14.00'te toplanarak, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararını verdi. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin 'Tam Kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti. Hatay'da seçimi AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk kazanmıştı.

İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz  da reddedildi. AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını 15 Nisan 2024 günü almıştı.

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# İyi Parti # ordu # ysk
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