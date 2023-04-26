YSK Vatan Partisi'nin başvurusunu reddetti: Vatan Partisi'nden açıklama geldi

Yüksek Seçim Kurulu, Vatan Partisi'nin "KHK'lı adayların adaylığının iptal edilmesine" yönelik talebini yo birliğiyle reddetti. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Av. Erdem Cömert yazılı bir açıklama yaptı. Cömert açıklamasında "Mazbataları vermeyin" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi MKK Üyesi Av. Erdem Cömert'in açıklaması şu şekilde:

Yüksek Seçim Kurulunun kıymetli üyelerini defalarca uyarmamıza ve dilekçe vermemize rağmen Terörle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 26 kişi CHP, Yeşil Sol Parti, Saadet Partisi ve TİP’ten milletvekili adayı gösterildi.

Yüksek Seçim Kurulu yaptığımız itirazı oy birliği ile reddetti.

Yüksek Kurulun itirazımızı reddetme gerekçeleri hukuka uyarlı değildir ve düşündürücüdür.

Dilekçemizdeki itirazlarımız iki farklı gerekçeyle reddedilmiştir.

Birinci gerekçe olarak Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan “Doğrudan veya dolaylı olarak kamu hizmetlerinde görev alamazlar” ifadelerinin sadece memur ve diğer kamu görevlileri kapsamında değerlendirilebileceği savunulmuştur. Öyle olduğu düşünülse bile “Kamu Haklarından Yasaklı” olan kişilerin yani memur ve diğer kamu görevlisi olması yasak olan kişilerin milletvekili adayı olamayacağı 1982 Anayasası’nın 76. Maddesi ve 2839 sayılı Kanunun 11. Maddesinde açıkça yer almaktadır.

“Kamu Hizmetinden yasaklılar milletvekili seçilemezler”

1924 Anayasası 11. Maddesi , 1961 Anayasası 67. Maddesi ve 1982 Anayasası 76. Maddesi olmak üzere tüm anayasalarımızda milletvekili seçilebilmek için kamu hizmetinden yasaklı olmamak şartı yer almaktadır.

Her ne kadar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Güvenlik Tedbirleri” başlıklı ikinci bölümünün 53’üncü maddesinde bir güvenlik tedbiri olarak kamu hizmetinden yasaklılık yer alsa da 1982 Anayasası ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanunu bu durumu sadece ceza hukuku bağlamında ele almamıştır.

Kamu Hizmetinden yasaklılık mahkeme kararıyla olabileceği gibi “Kamudan İhraç Etme” , “Kamu Hizmetinden yasaklama” şeklinde bir Kanun Hükmünde Kararname ile de olabilir.

Kaldı ki sadece memurlar ve diğer kamu görevlileri kastedilmiş olduğu bir anlık düşünülse bile sıradan bir memurluğa dahi alınmaları sakıncalı bulunan kişilerin milletvekili olması düşünülemez. Tapu memuru, hastabakıcı, katip olması dahi milli güvenlik açısından tehlikeli kabul edilen terör bağlantılı kişilerin milletvekili olabilmesi hukuka da akla da vicdana da aykırıdır.

Kurul ikinci gerekçe olarak kamu hizmetinden yasaklılık halinin bir mahkeme kararına dayanması gerektiğini savunmuştur.

1982 Anayasasında ve 2893 Sayılı kanunda “mahkeme kararı” şartı aranmamaktadır.

Yüksek Kurul kendisinin daha önce aldığı kararlarla çelişmektedir.

31 Mart 2019 Tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde 701 sayılı KHK ile ihraç edilen Leyla Atak’a mazbata verilmemiştir. Bu karar doğrudur ve emsaldir.

Kamu Hizmetine girmesi yasak olan kişilerle ilgili Kanun Hükmünde Kararname açıkça “mahkeme kararı aranmaksızın” ifadelerine yer verilmiştir.

1982 Anayasasını tekrar tekrar açıyoruz, olmadı önceki Anayasalarımıza , milletvekili seçim kanunumuza bakıyoruz hiçbir yerde mahkeme kararı şartını göremiyoruz.

Yüksek Seçim Kurulu anayasa ve kanunları siyasal yorumlardan uzak durarak, ekleme çıkarma yapmadan olduğu gibi uygulamalıdır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun kıymetli üyeleri bu kararlarını tekrar gözden geçirmelidirler. Anayasa’da ve kanunlarda yer almayan “mahkeme kararı” şartını ileri süremezler.

YSK’YA TARİHİ GÖREV : MAZBATALARI VERMEYİN!

Anayasamıza göre seçim sonuçlarını kabul etmek ve mazbataları vermek görevi il ve ilçe seçim kurulları ile bunların üst kuruluşu olan Yüksek Seçim Kurulu’na aittir.

Yüksek Kurul terör örgütleriyle ilişkili kişilerin TBMM’ye girmesine izin veremez. YSK , bu kişiler milletvekili olamasın diye kurulmuştur.

Yüksek Seçim Kurulu KHK ile ihraç edilen , kamu hizmetlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak görev almaları yasaklı olan kişilere mazbatalarını vermeyerek görevini yerine getirmelidir.

Önümüzdeki süreçte Yüksek Kurulun kıymetli üyelerinden beklentimiz budur.

YSK terör örgütlerine geçit veremez , vermeyecektir. 27.04.2023

Saygılarımızla.

Av. Erdem CÖMERT

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi