Yüksek Seçim Kurulu'nun Van Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık mazbatasını Dem Partili Abdullah Zeydan'a vermesi en çok PK'yı sevindridi. YSK’nın kararının ardından PKK'nın yayın organları “Öcalan’a doğum günü armağanı” manşeti ile çıktı.



Yüksek Seçim Kurulu, mazbatayı Abdullah Zeydan’a verdi; terör örgütü PKK sevindi.



Yüksek Seçim Kurulu'nun Van Büyükşehir Belediyesi'nde mazbatayı DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'a vermesi, PKK terör örgütünü mutlu etti.



Mazbata kararı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününde çıktı. Terör örgütünün yayın organı Öcalan'ın doğum gününü kutlayan manşet attı. Haberde, YSK’nın Van kararı “Öcalan’a doğum günü armağanı” olarak nitelendi.



Van’da, Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine mahkeme DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar vermiş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası, seçimi ikinci bitiren Ak Partili adaya verilmişti.



Kararın ardından DEM Parti’nin çağrısıyla başlayan terör olaylarında, pek çok ilde sokaklar savaş alanına çevrilmiş; eylemler güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırılmıştı.



Yaşananların ardından Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin itirazını kabul ederek mazbatayı yeniden Abdullah Zeydan'a verdi. "PKK sizi tükürüğüyle boğar" ifadeleriyle Mehmetçiği hedef alan Zeydan, YSK'nın kararı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.